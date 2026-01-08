テレビ東京系「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）のキャスターを１６年務めた小谷真生子さん（６０）。近影をＳＮＳで公開し、反響を呼んでいる。

８日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日から始動された方も、まだのんびりしていらっしゃる方も、どのような年末年始を過ごされましたか。私はジョギングの日々でした」と近況を報告。「走るまではグズグズしてるのですが、好きな音楽を聴きながらのスロージョギングは最高です。頭の中がスッキリします。今ハマっているのはドンディアブロ（Ｄｏｎ Ｄｉａｂｌｏ）”Ｔｈｅ ｗａｙ Ｉ ａｒｅ”．リズムが心地良いので。気持ちの良いスタートをきることができました。今年も一年どうぞよろしくお願い申し上げます」と伝えた。

ＷＢＳではショートヘアにスーツでキリっとしたイメージだったが、ラフなスニーカーの足元をアップ。さらに「珍しいオレンジ色のセーター姿は去年撮影した１枚です」とニット姿も披露し、フォロワーから「とても可愛らしいです」「何か、可愛い！」「家にいる時は、こんな感じですか？カワイイ」との声が上がった。

小谷さんは日本航空の客室乗務員を経て、１９９０年にキャスターに転身。ＮＨＫのニュース番組や、テレビ朝日系「ニュースステーション」などでキャスターを務め、１９９８年４月から２０１４年３月までテレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」メーンキャスターを務めた。

開設したインスタグラムでは、キャスター時代とはイメージの違う姿も投稿。昨年１２月には「プロフィール写真の撮影日。スタッフ皆と相談してカジュアル写真何パターンか撮ることとなりました」とニットやパーカーで撮影したショットをアップし、「お若い」「ビシッとした雰囲気もカッコイイけどカジュアルな雰囲気は、もっと素敵です笑」「カジュアルなファッションお似合い」「パーカー姿を初めて拝見しましたが決まってます」と反響。「パーカーのイメージ無いけどいいですね」との声が寄せられると、「たしかにお仕事ではパーカーとは無縁でした」と返信していた。