米１０年債利回り低下 米経済指標はまちまちな内容＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 米経済指標はまちまちな内容＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28）

米2年債 3.470（+0.006）

米10年債 4.148（-0.026）

米30年債 4.828（-0.037）

期待インフレ率 2.269（-0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。この日発表の米経済指標はまちまちな内容だったものの、史上の金利見通しに変化はなかった。本日は米株式市場でダウ平均が反落しており、米国債利回りも下げている。



２－１０年債の利回り格差は+６８（前営業日：+７１）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

