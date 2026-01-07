「ミュウミュウ」が新コレクション発売　バッグ・シューズの新作も

「ミュウミュウ（MIU MIU）」が、新作コレクション「プレリュード」を発表した。全国のミュウミュウ店舗と公式オンラインストアで順次販売している。

同コレクションはワークウェアとアウターウェアに着想。ブランドのデザインコードを取り入れた定番アイテムをベースにしたワードローブは、ギャバジンのロゴ入りジャケット（46万2000円）やパンツ（29万1500円）、マイクロミニスカート（25万8500円）、エプロンドレス（36万8500円）のほか、ストライプ柄のポロシャツ（19万8000円）、シェニールセーター（33万5500円）やコットンポプリンシャツドレス（32万4500円）などが揃う。

加えて、軽量スニーカー「プリューム」のフルレザーモデル（13万8600円）や、1990年代のデザインにインスパイアされたスニーカー「タイヤ」から、天然ラバーソールに鮮やかなホワイトのテクニカルファブリックとスエードを組み合わせた新作（15万9500円）をラインナップ。ボウリングバッグ「ボー」は、新たに丸みを帯びたハーフムーンのモデル（42万3500円）が登場する。

また、好みのチャームを組み合わせてスニーカーやバッグをカスタマイズできるプロジェクト「ミュウミュウ カスタム スタジオ」では、フラワーやポンポン、タッセルなどをモチーフにした、遊び心あふれるマイクロチャームがバリエーション豊富に揃う。

