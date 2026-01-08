プレミアリーグ 25/26の第21節 ブレントフォードとサンダーランドの試合が、1月8日04:30にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、キーン・ルイスポッター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。ブレントフォードのビタリ・ヤネルト（MF）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がゴールを決めてブレントフォードが先制。

ここで前半が終了。1-0とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分、サンダーランドは同時に2人を交代。サイモン・アディングラ（FW）、クリス・リッグ（MF）に代わりロメイン・ムンドレ（MF）、エリエゼル・マイエンダ（FW）がピッチに入る。

61分、ブレントフォードが選手交代を行う。キーン・ルイスポッター（FW）からミケル・ダムスゴール（FW）に交代した。

65分ブレントフォードが追加点。ケビン・シャーデ（FW）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

さらに73分ブレントフォードが追加点。ネーサン・コリンズ（DF）のアシストからイェホル・ヤルモリュク（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレントフォードが3-0で勝利した。

なお、ブレントフォードは43分にイゴーリ・チアゴ（FW）、63分にビタリ・ヤネルト（MF）に、またサンダーランドは45分にトライ・ヒューム（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-08 06:30:10 更新