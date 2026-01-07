BLACKPINKワールドツアーの日本公演を記念したグッズが登場　マイメロディとコラボ

「ブラックピンク（BLACKPINK）」が、ワールドツアーの日本公演を記念してサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」とコラボレーショングッズを発売する。1月8日12時からブラックピンク公式ンラインストアおよびYGEX公式オンラインストア、ポップアップストア、ライブ会場で順次販売する。

同コラボは、ブラックピンクのイメージカラーのブラック × ピンクをマイメロディに落とし込みデザイン。日常からライブ会場まで幅広く使用できるグッズを揃えた。

各アイテムは、オリジナルカラーのマイメロディをあしらったフーディー（2色、各1万2000円）やマスコット（3500円）、リバーシブルで使えるクロップドパフジャケット（3万8000円）、ブラックピンクとマイメロディのロゴでデザインしたTシャツ（2色、各4900円）やスウェットパンツ（2色、各9900円）など23種類をランナップする。

ワールドツアーの日本公演「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN JAPAN」は、1月16日から18日の期間、東京ドームで開催。ライブ会場のグッズ販売に加えて、ポップアップストアを同時開催してコラボグッズを販売する。ポップアップストアは全日12時以降はフリー入場が可能で、混雑状況により整理券を配布。事前予約も受け付けている。また、一部「ビームス（BEAMS）」店舗でもグッズを取り扱う。

■BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN JAPAN POP-UP STORE：公式サイト

＜東京＞

会場：大丸東京店 11F ／ 催事場

期間：2026年1月8日（木）〜1月20日（火）

会場：SHIBUYA109渋谷店 B1F／ DISP!!!

期間：2026年1月9日（金）〜1月28日（水）

会場：RAYARD MIYASHITA PARK / North 1F / South 2F 吹き抜け広場

期間：2026年1月13日（火）〜2月1日（日）※1月15日（木）休館日

会場：東京タワー フットタウン3F／ TOWER GALLERY

期間：2026年1月14日（水）〜1月27日（火）

会場：SHIBUYA 109阿倍野店 2F／ DISP!!!

期間：2026年1月21日（水）〜2月1日（日）



＜愛知＞

会場：中部電力 MIRAI TOWER 1F／塔下広場

期間：2026年1月16日（金）〜1月18日（日）

■BLACKPINK：公式オンラインストア

■YGEX：公式オンラインストア