丸紅が英スニーカー大手Jacobsonを買収　RGBを中核とした事業プラットフォームの構築に向け

丸紅が、複数のフットウェアブランドを展開する英国のフットウェアブランド運営企業大手Jacobson Group Limited（以下、Jacobson）を買収した。

Jacobsonは、1905年発祥の英国老舗スニーカーブランド「ゴーラ（Gola）」をはじめ、複数のフットウェアブランドを英国、北米、欧州を中心に30ヶ国以上に展開。ゴーラは、英国の伝統を受け継ぐクラシックなフォルムに現代的なファッションを取り入れたデザインで、サッカーなどのスポーツ界でアスリートにも支持されている。

丸紅は、2024年に次世代コーポレートディベロップメント部門傘下の投資専門会社Marubeni Consumer Platform U.S.を通じ、米国のルームシューズ市場でトップシェアを誇る「Dearfoams」などのブランドを展開するR. G. Barry Corporation（以下、RGB）を子会社化してライフスタイルブランド運営事業に参入。同買収はRGBが実行する初めてのロールアップとなり、RGBが持つ強固な販売網やコーポレート機能と、Jacobson傘下のブランドを融合させることで、Jacobsonの成長加速と、RGBを中核とするライフスタイルブランドの事業プラットフォームの構築・拡大を同時に実現していくという。

また、同社は、中期経営戦略GC2027において「成長領域 × 高付加価値 × 拡張性」を有する戦略プラットフォーム型事業に注力。次世代コーポレートディベロップメント部門では、投資・M&Aを通して成長ポテンシャルの高い消費者向けビジネスの成長を取り込み、2030年までに丸紅の新たな収益の柱となる事業の構築を目指している。加えて、ライフスタイルブランドの運営事業においては、今後も相乗効果の見込まれる成長ブランドのロールアップにより、ニーズが多様化する消費者の嗜好に寄り添ったブランドの展開と収益基盤を拡大することで、ライフスタイルブランドの事業プラットフォームを拡張し、企業価値向上を図る。

◾️丸紅：公式サイト