1月11日（日）よる10時30分〜スタート 篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する中で、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。初回放送を控え、登場するキャラクターをキャストのコメントとともに紹介。

物語の舞台となる氷川拘置所には、やる気と責任感に満ちた者、権力闘争に明け暮れる者、内心を隠したまま職務に取り組む者など多くの刑務官が勤務しており、主人公・こずえの同僚や上司の海老原秀彦、関川信也、仲間加世子、高田彩月、長田竜司、小柳太介を、小関裕太、新納慎也、中島ひろ子、星乃夢奈、ベンガル、宇梶剛士が演じる。

殺人犯・怜治が次々と問題を起こし、不穏な空気が充満していく氷川拘置所の中で、それぞれの“正義”で職務に当たる刑務官たちの行動が、“脱獄サスペンス”と“禁断のラブストーリー”にさらなる緊迫感を与える。

■海老原秀彦：新参者だが真面目な刑務官

主任の海老原は、主人公・こずえの下で女区を担当している刑務官。他の刑務所から異動してきたばかりの新参者だが、真面目な性格も手伝ってやる気に満ちている。ただ、こずえのことを「厳しすぎませんか？」と同僚にこぼすことも。

＜コメント＞

Q.新参者ですが真面目な刑務官である海老原は今後こずえとどのような関係になり、こずえのことをどう思うようになっていくでしょうか？彼の魅力、そして実際の役作りで意識していることを教えてください。

真面目にまっすぐ、規律正しく生きている人間で、冬木こずえ区長の過去と少しリンクする部分があると思います。手際がいいことと物分かりがいいことを演じる上で心がけています。

Q.2026年の抱負を教えてください。

この挑戦的な作品と共に一年のスタートを切れたように、挑戦が増える年になりそうです！

ドラマにミュージカルと真心込めて過ごしていきたいです。

私生活では昨年買った革靴を靴磨きして、たくさん履いて、足にどんどん慣らしていきたいなと考えています。ドラマ現場にも履いていこうかな〜

■関川信也：小柳の腰巾着でコンプライアンス無視の刑務官

区長の関川は、コンプライアンス無視でパワハラ気質の刑務官。処遇部長の小柳の腰巾着で、常に小柳の思惑通りに動いている。未決拘禁者に対しては常に高圧的な態度を取る。

＜コメント＞

Q.小柳に従順で、立場の弱い相手には高圧的になる関川は、強い者の影に立つことで自分の存在価値を実感している人物なのか…その内面をどのように捉えて演じていますか？また、役作りで意識している点があれば教えてください。

「THE 中間管理職！」な役どころですが、実は多くの働く人はこの様な存在になった経験があるのではないでしょうか？小柳の腰巾着と書かれていますが、小柳とこずえの間でその両者の立場の意見が分かれてしまって揺れ動く行間を繊細に表現出来たら嬉しいなと思います。このファンタジックなドラマの中で、関川の存在がドラマにリアリティを与えられるように演じていきたいと思います。

Q.2026年の抱負を教えてください。

あまり抱負を掲げるタイプではないので、今年も「ウチはウチ、よそはよそ！」のマインドでマイペースに爆走していこうと思います。



■仲間加世子：こずえが頼りにする右腕的存在

主任の加世子は、こずえの下で女区を担当する刑務官。二人の息子がいる肝っ玉母さん。こずえとの付き合いが長く、こずえの刑務官としての過去の苦い思い出も知っている。

＜コメント＞

Q.こずえの刑務官としての苦い過去を知る加世子は、内心ではこずえをどのように見ていて、どんな距離感でこずえに寄り添っている人物だと捉えていますか？また、役作りで意識している点があれば教えてください。

区長とは以前にも一緒に働いたことがあり、だからこそ今も良い距離感でお付き合いできていると感じています。彼女の実直な職務の姿を見てきたからこそ、彼女に何かあれば守れるという自信がありますし、言わなくてもいいことはお互いに分かっている、そんな関係だと思っています。

Q.2026年の抱負を教えてください。

笑って笑って過ごす1年にしたいです



■高田彩月：拘置所に就職しちゃった等身大の若手刑務官

彩月は、こずえの下で女区を担当している刑務官。他の公務員試験に全て落ち仕方なく刑務官になったので仕事に対して割り切っているが、厳しい性格ゆえに孤立しているこずえには同情の目を向ける。

＜コメント＞

Q.張り詰めた拘置所という環境の中で、彩月はあえて深く踏み込まず、自分なりの距離感でその場に立っている人物だと思いますが、こずえに対しても、近づきすぎず、離れすぎない距離を意識している人物なのか…その内面をどう捉えていますか？また、実際の役作りで意識していることを教えてください。

彩月は張り詰めた拘置所という環境の中で、感情を強く出すタイプではありませんが、決して冷たい人物ではないと思っています。お仕事には割り切りつつも、自分なりの距離感でその場に立っていて、身だしなみやメイクに気を配るところに、彩月なりの可愛さや人間らしさが表れていると感じました。

こずえに対しても近づきすぎず離れすぎない関係性を意識して、言葉よりも態度や間で信頼が伝わるよう心がけて演じています。

Q.2026年の抱負を教えてください。

2026年は自分自身としてもですが、誰かの心に残る作品に出演できる一年にしたいと思っています。若い年代の方とも、現場を支えてくださる大人世代の方々とも違う、ちょうどその間に立つ年齢になったので、肩書きの数も少しずつ減ってきた今が、自分と向き合う大切な勝負の時だと感じています。

我慢が必要な場面や、少し無理をしてでも踏ん張らなければならない瞬間も増えていくと思いますが、その一つひとつを糧にしながら、自分の武器を増やして、心に残る人物を演じられる俳優でありたいです。そしてプライベートも大切にし、心も豊かに過ごせる一年にしていきたいと思っています。

■長田竜司：こずえを内心では評価する事なかれ主義の所長

所長の長田は、定年まで波風立てずに過ごしたいと願う事なかれ主義の刑務官。拘置所の実権は小柳に握られ、何事も小柳の顔色を伺わないと決められないが、密かにこずえを高く評価している。

＜コメント＞

Q.拘置所の所長として一番権限を持ちながらも波風を立てずに過ごそうとする長田ですが、内心では「見ないふり」をしている人物なのか、それともあえて踏み込まない人物なのか、長田の内面をどのように捉えているのでしょうか？また、実際の役作りで意識していることを教えてください。

出世が遅くやっと所長になったので、定年が近づくにつれ、事が起こると責任を転嫁するようになった。冬木こずえに恋をしているような可愛さが出ればいいと思っています。

Q.2026年の抱負を教えてください。

俳優として成長したい。舞台もしっかり務めていきたい。

■小柳太介：歯向かう者には容赦をしない実質的な権力者

処遇部長の小柳は、拘置所で実質的な権力を握っている刑務官。自分に従う者は擁護するが、刃向かう者には容赦なく制裁を加える。権力闘争に積極的で、敵とみなした者を徹底的に追い詰める。

＜コメント＞

Q.小柳は権力側の人間として、自分の行動や判断を「正しい」と信じているのか、それとも、正しさよりも野望を優先しているのか、小柳の内面をどのように捉えているのでしょうか？

人との関わりの中で感じる温もりや優しい色の光があります。ただ生きるのみでなく、自らにも他者との関わりの中で「与え（奉仕）」や「受けとめ（我慢）」という務めを請け負うことになります。小柳という人物は、そうした人と人との関係を知らずに生きてしまったか、手放してしまったのか。優しい光よりも、黒光りする「野望」というものに魅せられてしまったのかと思います。「正義」とは、自分のためにあるものではなく、人間がこの星で生きていくために見つめ続けるものであるのでしょう。

Q.実際の役作りで意識していることを教えてください。

黒光りする「野望」というものに魅せられてしまった人間。そういう者は、人と人との間に通うあたたかなもの、柔らかなものを、どういう表情で見つめるのか？そんなことを意識して演じたいと思っております。

Q.2026年の抱負を教えてください。

わんこ共々、いっぱい旅したいです。



■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

