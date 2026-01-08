“高学歴グラドル”佐野なぎさ「グラビアン魂」登場 リリー・フランキーが絶賛「顔とおっぱいのバランスも素晴らしい」
“高学歴グラドル”の佐野なぎさが、「グラビアン魂アワード2025」でリリー・フランキー大賞を受賞し、6日発売の『週刊SPA!』1月13・20日新春合併号に登場した。受賞を記念した撮り下ろしグラビアが掲載され。
【写真】ランジェリー姿で豊満美ボディを魅せる佐野なぎさ
「グラビアン魂」は、同誌の名物グラビア企画として長年支持を集めており、独自の視点で被写体の個性や存在感を掘り下げてきた。今回、リリーが大賞を贈った佐野について、「顔とおっぱいのバランスも素晴らしいし、なにより雰囲気がいい」と評し、単なるスタイルの良さにとどまらない魅力を評価した。
佐野は大阪府出身。もともと一般企業への内定が決まっていたものの、その道を選ばず、グラビアの世界へ飛び込んだ異色の経歴を持つ。安定した進路を自ら手放し、表現者としての道を選んだ決断力と覚悟が、現在の存在感につながっている。
今回の撮り下ろしグラビアでは、しなやかなボディラインと自然体の表情が印象的で、誌面全体に落ち着いた色気が漂う構成となっている。派手さよりも、視線や佇まいで惹きつけるタイプのグラビアは、佐野の個性を際立たせる仕上がりだ。
同号の表紙と巻頭企画には、乃木坂46の五百城茉央が登場し、「美女地図」「開運フォトブック」も掲載。グラビア企画「このあと、どうする？」にはあまつまりなが登場する。
