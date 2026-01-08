川崎麻世、近藤真彦らジャニーズ“同窓会” ファン感動「私達の青春の1ページ！」
タレントの川崎麻世が、3日に自身のブログを更新し、ジャニーズ事務所所属時代の仲間たちとの“同窓会”を公開し、往年のファンを喜ばせている。
【写真】みんないい年のとり方してる！ 川崎麻世、近藤真彦らジャニ“同窓会”ショット
「最強の嬉しい同窓会」との表題で記事を更新した川崎は、「おはようござい麻世」といつものダジャレから軽快に入ると、自身の初仕事である年末から先日4日まで上演された近藤真彦プロデュース公演「ギンギラ学園物語 新春！再びマッチでーす！」の出演をこなしたことを報告した。
そんな川崎は、終演後に「中村繁之くんが『麻世さんマッチさんが乾杯待ってます』と」呼ばれたことを報告し、気心しれた仲間たちとの「楽屋で元同じ事務所の 最強同窓会＆新年会」が開催されたことを明かした。
写っているのは、今回共演した近藤、中村、そしてよっちゃんこと野村義男。4人は、かつてジャニーズ事務所に所属していた先輩後輩の間柄だ。川崎は「昔話に華が咲いた」と振り返り、「俺達がまだ10代 45年以上前の話をよくまあ 覚えてるね」と明かし、「特にマッチの麻世愛が有難い！ 俺の昔の曲はほぼ しかも ヒットしてない曲の 振付けまで覚えてくれている」と後輩の記憶力に舌を巻いたようだ。
川崎は「それぞれの思い出を語り合うが やはり原点は同じなんだなと 共有できる喜び」と、旧友との会話を楽しんだようで、「寮の何処に何があり お手伝いさんの話になったりと 何時間あっても足りない盛り上がり」「昔のアイドル仲間の話になったり 時間が尽きない」と、話題に事欠かなかったようで、「マネージャーがそろそろ 退館時間です」と促してきたほど盛り上がったようだ。
コメント欄には「私達の青春の１ページ！仲間っていいな〜！ こういう写真、嬉しいのよね」「話が尽きない同窓会と新年会、いいですね」みんな素敵！兄弟みたい」「仲良く同窓会 最高にハッピー」といった声が寄せられている。
引用：「川崎麻世」ブログ
※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」
