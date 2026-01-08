「俺の家より古いし狭いね」マンション購入したら友人がマウント　周囲も愕然とした“20万の観葉植物”自慢の末路【前編】

長年の友人関係であっても、相手の一方的な「嫉妬心」で亀裂が入ることがある。東京都の40代男性（年収800万円）は、かつての友人が見せたあまりに醜いマウンティングを振り返った。

「彼は事あるごとに今住んでいるマンションの家賃を周囲に自慢し、自分の年収は4桁万円だとか、家具家電も高いものしか使わないだとか、そういうことを言う癖があった」

それでも実害がなかったため、当時は「感じ悪いな」と思う程度で聞き流していたという。ところが、男性が都内に分譲マンションを購入したことで事態は一変した。（文：篠原みつき）

「数千万円のローンは組めてもウチにある40万のソファはどうせ買えないでしょ？」

共通の友人を交えた飲み会の際、その友人はやたらとマンションの値段や広さを聞いてきた。男性は彼の性格を理解していたため「いや、中古の古い物件だし…」などと適当にかわしていたが、あまりのしつこさに渋々答えると、友人はご満悦の様子でこう言い放ったという。

「あ〜、今の俺の家よりは古いし狭いんだね」

さらに共通の友人がローンの話題を振ると、男性も酔いにまかせてこう心境を語った。

「そうそう。なんだか今までの人生を試されているっていうか、自分は社会的にどれくらい信用されてるのかが、金利とか銀行の規模とかで定量化されて来るから本審査通るまでヒヤヒヤだったよ」

すると、友人はあからさまに嫌な顔をして信じがたい言葉を口にしたという。

「でも〇〇（男性の名前）って、数千万円のローンは組めてもウチにある40万のソファや20万の観葉植物はどうせ買えないでしょ？」

自分の勝手な価値観で人格を否定するかのような露骨な物言いに、同席していた友人も愕然としたようだ。しかしこの後、友人は周囲のドン引きにも気付かず、かなり痛い失言をすることになる。【後編に続く】

キャリコネニュースでは「友人と絶縁した話」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/ZD072W7Z