参政党が7日、党の公式X（旧ツイッター）で、2025年8月8日にJR新宿駅南口で行った街頭演説会中に発生した妨害行為について「警察当局より被疑者を書類送検したとの連絡を受けました」と報告した。



【写真】新宿の街頭演説では「×」印の日の丸も出現していた

Xでは「街頭演説の実施中、フォグマシーンを使用して合計6回にわたり霧を噴射し、演説会の円滑な実施に支障を生じさせた行為について『威力を用いて人の業務を妨害したもの』として捜査が行われていたものです。警察当局によりますと、本年1月6日付で罪名を威力業務妨害（刑法第234条）として検察庁へ送致されたとのことです」と経緯を説明した。



党は捜査、司法手続きが進行中であることを理由に、個別の評価や詳細についての言及は差し控えるとして「今後も、警察および関係機関と連携しつつ、街頭演説をはじめとする正当な政治活動が安全かつ円滑に行われる環境の確保に努めてまいります」とした。



神谷宗幣代表（48）はXで「政治活動の妨害は厳格な取り締まりをお願いしたいです。民主主義の根本が壊れてしまいますから」と訴えた。



