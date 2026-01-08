日本の「MATCHA」が世界で爆発的なブームになっています。ティー文化の本場である京都・宇治の日本茶専門店では開店前から、数万円クラスの高級な抹茶を買い求める外国人観光客がずらっと並ぶとか。

海外では抹茶が通常価格の何倍もの高値で転売されていると、ルーのイヤーにも聞こえてきます。前代未聞の需要の拡大に産地では抹茶の製造が追いつかず品薄状態。まるで争奪戦のような騒ぎになっています。

コロナ禍が明けて価格が暴騰

実感では、コロナ禍が明けた3年ほど前から、抹茶が日本食と共に海外で流行し始めた気がしています。世界で「ティー道（茶道）」などの日本の伝統文化や美学に関心を寄せる人々が、増えているという背景もありますが、鮮やかなグリーンがスイーツなどに使われ、「SNS映え」するということで人気になった。

さらには、カテキンやテアニンなどの抗酸化成分が豊富なことから、健康志向の強い欧米人の間で「スーパーフード」として注目され始めたようです。今や中東の富裕層も抹茶に夢中で、世界中が熱狂しています。



日本では特別な機会にしか飲まれない抹茶でしたが、海外で消費されるようになった結果、2024年の緑茶輸出額が約364億円という異常事態が起きました（前年比約25％増）。なんでも緑茶の輸出量8798トンのうち、過半数が抹茶だそうです。それによって抹茶の価格は暴騰。2025年の京都の抹茶（てん茶）の平均仕入れ価格は、前年の2.7倍。抹茶価格が最も下がったコロナ禍と比べると、約4倍まで跳ね上がっている。

日本人なら玉露やほうじ茶、番茶など、様々なお茶を飲むと思いますが、茶殻が出るので外国人には扱いがめんどくさいらしい。だから、抹茶だけに需要が集中するというわけです。

茶舗では一人ひと缶などの販売制限をかけたり、そもそも普段から買わない人の注文を断ったりするなど対策をとっています。しかし、需要があるから、すぐに売り切れるし、価格も高騰しています。このまま入手が難しくなってしまうと日本の抹茶がナッシングなんてこともあるかもしれない……。

中国の貴州省では、この状態に目をつけて「第二の宇治」を目指す動きが出てきているといいます。ティー道のグレートマスターであるサウザンド利休（千利休）も真っ青な事態といえるでしょう。

「実は、ルーはティー道の師範を…」

なぜルーが抹茶の危機を憂いているのか、読者のみなさん疑問に思っていませんか。実は、ルーはティー道の師範をしているんです。ある時、マネージャーから「うるさいだけのタレントはすぐ飽きられる。新たなスキルを増やしましょう」と勧められ、五十の手習いで出会ったのがティー道でした。大名茶人・小堀遠州(えんしゆう)を流祖とする武家茶道の遠州流に入門。当初は堅い雰囲気になじめず、正座も辛くて、すぐにやめるつもりでした。でも月謝がもったいないし、もう少し頑張ろうと通っているうちに、そのワールドがあっていることに気が付いた。「ストーンの上にも3イヤーズ」とはよく言ったもので、ついには師範として「大柴宗徹」という茶名まで家元からいただきました。

みなさん驚かれるのは、お点前の間、この私がまるで喋らないこと。たまに「ルー語」が出てしまうこともありますが、基本的には喋りません。お客様に美味しくティーを召し上がっていただくまでの一連の作法をお見せするのも、おもてなしですから。

ティーは心を投影する鏡。心を込めて点(た)てて、お客様に喜んでいただく瞬間が一番ハッピーになる。多くの言葉を交わさずとも心を通わせられるティー道は、人種や国境を超えた優れたコミュニケーションツールになると確信していまして、今では私の大切なライフの一つとなっています。

だからこそ、常々、世界の人にこの魅力を知っていただきたいと考えてきました。海外の人に抹茶の素晴らしさが広がっているのは嬉しい反面、複雑な心境でもあるのです。

需要と供給をトゥギャザーせよ

抹茶を作るためには、想像以上の時間と手間がかかります。新芽に直射日光が当たらないよう、覆いをして日陰で栽培し、手摘みをし、蒸して乾燥させ、茶葉にしたものを石臼で細かく挽く。たいへんな重労働で、苗を植えて最初の茶摘みまで最低でも5年はかかると言われます。茶農家の担い手も平均70代と高齢化しており、後継者不足という深刻な問題もある。加えて、ここ最近の異常気象ですから、ただ耕作面積を増やせば解決するわけではありません。

需要増に応えるため、緑茶畑の8割をてん茶畑に転換した茶農家や、煎茶やほうじ茶の扱いを縮小したり、無くしたりする茶舗も出始めました。このまま売れ筋の抹茶だけが生産されるようになると、当たり前に飲んできたティーが、ある日突然、入手できなくなることもありえるのです。抹茶問題はティー道を学ぶ人だけでなく、日常的な文化の衰退という日本人全体にとって重大な問題でもあります。

どうすれば茶農家の方々に利益を還元できるのか、どうすれば安定的に抹茶を生産できるのか。品質の保証、生産体制の見直しを業界のみならず、日本全体が真剣に考えないといけない時期がきているのです。

今後は、ほうじ茶や和紅茶など他の日本茶の魅力も積極的に発信していく必要があると考えています。抹茶だけに需要が集中しないよう、情報発信を工夫したり、茶殻をうまく処理する方法を考案したりしていくのはその第一歩かもしれません。抹茶をフォーエバーな文化にするためには「需要」と「供給」をトゥギャザーさせる必要があるのです。

ルー大柴