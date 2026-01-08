中国北京で「抗日戦争勝利八十周年」を記念した軍事パレードが行われた2025年9月3日、中国国営中央テレビのライブ映像で、天安門楼上に向かう途中の、ロシアのプーチン大統領と習近平国家主席のやり取りが伝えられた。

「バイオテクノロジーの発展により臓器移植でどんどん若返り、不死さえ実現できる」（プーチン）

「今世紀中に150歳まで生きられるという予測もある」（習近平）



全世界に知れ渡った中露独裁者の野望に衝撃を受けたのは、強まる一方の言論統制、監視社会に絶望する中国改革派の知識人たちだ。彼らは、トップの「健康」「寿命」でしか現体制は変わらないと悲観している。しかし世界トップレベルの中国の臓器移植技術を用い、半永久的に権力を握り続ける野望を示したことで、彼らが日本をはじめとする海外に脱出する動きはますます加速するだろう。

日中間の「3つの非対称性」

習近平体制で明確になった、日中間の「ヒトの流れ」についての傾向がある。

（1）日本人は中国に行かないが、中国人は、移民、留学生、観光客として日本に押し寄せている。

（2）日本人には「中国人」は身近だが、「中国」のことを知らず、何が起こっているかも見えていない。

（3）訪日する中国の知識人や富裕層は、日本に好印象を持っているが、中国の「社会的敗者」は日本への憎悪や敵対心をむき出しにしている。

台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁（11月7日）に大反発した習近平政権は、対日威圧策を次々と打ち出した。自国民に対して日本への観光や留学を控えるよう要求し、訪日する中国人観光客数は確かに鈍化した。しかしこの「3つの非対称性」は基本的に変わらない。なぜなら3つの傾向は、習近平が「国家の安全」のため行う、情報統制や監視強化の結果だからである。

高市答弁を受け、中国共産党が「日本に軍国主義が復活している」と訴えても、日本旅行経験者はそんなナラティブや宣伝を信じず、知識人や富裕層は対日批判を冷ややかに見ている。日中関係がいくら悪化しても、習近平体制下である限り、「本当の日本を見て、触れたい」と、日本を観光したいという中国人は再び増えてくるだろう。

SNSで製造される「怪物」

中国国内ではSNSプラットフォーム企業は当局からの制裁を恐れ、政権に不都合な投稿や画像を洗い出し、自己規制・削除するため、官製のナラティブや宣伝がSNS空間を埋める。共産党が不都合と判断した「事実」は伝えられず、社会で起こっていることが見えなくなる。ある中国人知識人は「ウソにより人々はナショナリズムを高め、『怪物』になっている」と語る。

冒頭に挙げた「抗日戦勝軍事パレード」も、「怪物」を製造する宣伝装置である。習近平はパレードで、「共産党は、日本軍国主義を打倒し、西洋列強や日本に領土や主権を荒らされた『屈辱の歴史』を終わらせた。今や屈辱は遠い過去となり、『強国』になり超大国アメリカと対峙している」というナラティブを喧伝した。

習近平は、統治の正統性の柱として「強い中国」を掲げる。強国になったことをアピールし、ナショナリズムや愛国心を奮い立たせ、求心力につなげる狙いだ。

「負け組」の不満を「反日」に吸収

だが中国では、不動産バブル崩壊で不況が長引き、大学を出ても就職口がない。内需低迷やデフレ圧力も重なり、経済の先行きは暗い。経済成長の恩恵を受けた「勝ち組」と、十分な教育を受けられず、定職にも就けない「負け組」が、はっきりと分かれる不公平な社会だ。時間を持てあまして一日中、SNSを見ている負け組の不満を共産党に向けたくない。軍事パレードを見て「強国」に興奮し、ナショナリズムの「怪物」となった彼らの不満や怒りを「反日」に吸収させている。

抗日戦勝八十周年に合わせて南京事件（1937年）を題材にした映画『南京写真館』が公開されたが、鑑賞後に日本への憎しみを爆発させる子どもの様子がSNSで拡散された。「歴史の記憶」の再生産も「怪物」を生む懸念を高める。24年9月に深圳の日本人学校に通う男児が刺殺されるなど、日本人襲撃事件が相次ぐが、動機や事実関係が不明なまま、日本人が狙われる危険が高まっている。

一方、「勝ち組」である富裕層や知識人は、SNSだけでなく、海外メディアを含めた様々な情報、日本人との直接交流や訪日経験をもとに、多元的な日本観を形成している。結果、現在の日本や日本人に好意を持つ傾向が強い。

中国には「潤」（「RUN（ルン）」）という隠語がある。英語の「RUN」（逃げる）とかけたもので、豊かになるため、あるいは統制や監視から逃れるため、海外に脱出するという意味だ。「潤日（ルンリィー）」（日本への脱出）急増の背景には、言論を封殺し、事実を語らせず、ナショナリズムを高める体制の息苦しさがある。

「白紙」抗議から日本行きが加速

特に非人間的なロックダウン（都市封鎖）が徹底されたゼロコロナ政策に反発し、22年11月、若者たちが声を上げることすらできない言論統制を「白紙」にたとえ、頭上に高く掲げる抗議行動が全国で展開された。その後、日本を目指す若者が増えた。

たとえば、東京大学には25年5月時点で、中国人留学生が3486人在籍。10年間で中国人留学生は2・7倍に増えた。学部・大学院全体で中国人の割合も12％に達している。

このほか都心のタワーマンションなど不動産を次々購入したり、東京都文京区など文教地区の小学校に子どもを「教育移住」させ、有名中学受験塾に通わせ、東大を目指したりする富裕層も相次ぐ。東京に拠点を移し、YouTubeなどで中国大陸を含めた世界中の中国人に向け、共産党体制の問題を発信し、言論の自由や人権意識の重要性を訴える知識人も増えている。

「在日中国人百万人時代」と共生への課題

26〜27年には、「在日中国人百万人時代」を迎えるとの見通しもある。「日本人ファースト」という言葉が注目を集めるなか、習近平体制の長期化によって増え続ける在日中国人との共生という課題が問われることになる。

