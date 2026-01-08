入れ歯が合わないだけで、要介護から寝たきりに……。医療ジャーナリストの塩田芳享氏が90歳の母親の入れ歯を直すため、かかりつけ医に相談すると、「おばあちゃんはもう歳だから、合う入れ歯は作れないんですよ」と断られてしまったという。藁にもすがる思いで塩田氏が頼ったのは「入れ歯の神様」だった。

【画像】歯科医師が推薦する「噛める入れ歯を作ってくれる歯科医師」のリスト

◆◆◆

なぜ入れ歯が合わなくなるのか？

これから日本は「超高齢化社会」を迎える。2025年に約800万人の「団塊の世代」が75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者となった。未曾有の超高齢化社会では解決すべき問題が山積しているが、歯科の分野で大きな未解決問題があることをご存じだろうか？

それは「入れ歯」である。

3000万人以上が使っている「入れ歯」に大きな問題があるのだ。



「入れ歯の神様」として知られる加藤武彦医師が直した入れ歯

高齢になると、それまで使っていた入れ歯が合わなくなってしまう。加齢で歯を失うと、その歯を支えていた「歯槽骨」が使われなくなるので、少しずつ痩せていき、歯茎がすり減った状態になるからだ。さらに、歯周病などの炎症や、骨粗しょう症がある場合には、この症状がより早く進むことが知られている。

このように、歯茎がすり減った状態になると、以前は合っていた入れ歯が合わなくなってしまう。食事の最中に入れ歯が外れてしまい、噛むことができなくなるのだ。

体はまだ充分に元気なのに、「入れ歯が合わない」だけで食事ができなくなってしまう。食べられなくなると体はどんどん衰弱し、「要介護」となり、ついには「寝たきり」になってしまう。

この問題の解決策は、すり減った歯茎を補うため、入れ歯を厚くし、咬み合わせがうまくできる、適正な入れ歯を作ることである。

「たかが入れ歯で寝たきりに？」

大袈裟だと思うかもしれない。医療ジャーナリストの僕でさえ、最初はそう考えていた。しかし、そんな考えを一変させる出来事が目の前で起こったのだ。

噛める入れ歯を作ってくれる歯科医リスト

90歳（当時）と高齢ではあったが、全く元気だった母が、突然神妙な顔で僕に泣き言を言った。

「ご飯を食べると入れ歯が外れて、うまく食事が出来ないんだよ」

歯医者に行けば入れ歯を治してもらえる、と僕は簡単に考えていた。母には長年通っている「かかりつけ歯科医」がいた。入れ歯の修理など、ある程度の歯科医師なら、誰でもできるものと思っていた。しかし、現実は全く違っていた。

母に付き添って歯医者に行って詳しく状況を説明し、修理をお願いした。すると僕の話を充分に聞いた上で老歯科医師の発した返答は、全く予想外のものだった。

「残念ながら、おばあちゃんはもう歳だから、合う入れ歯は作れないんですよ」

満足に食事ができなくなったことで、それまで元気だった母がどんどん憔悴していった。

「私は、このまま一生食べられないまんまなのかねえ？」

このままでは精神に異常をきたしてしまうか、「寝たきり」になってしまう。

だが、長年信頼する歯科医が無理だと断言するくらいだから、入れ歯を修理するのは、そう簡単ではあるまい。それなら誰に頼めばいいのか？ 幸い、仕事柄、歯科界に多くの知り合いがいた。そこでヒットしたのが「入れ歯の神様」として知られる加藤武彦氏だ。

加藤氏は50年以上も入れ歯を作り続けており、誰もが認める入れ歯の大家である。絶対に無理だと言われた母の入れ歯を治してくれるとしたら、加藤氏をおいて他にいないだろうと僕には思えた。

しかし、加藤氏は歯に衣着せぬ発言で歯科界では恐れられる存在。その上、75歳を超える高齢であり、三度も脳梗塞を患い、右手・右足にマヒが残る。その加藤氏が依頼を受けてくれるだろうか。僕は意を決して恐る恐るお願いしてみた。すると、意外にも二つ返事で快く応じてくれた。

「うまく修理できるかどうかは保証できないけど、やれるだけのことはやってみますよ」

〈入れ歯を直すとどのような変化が起きたのか。この続きでお読みいただけます〉

※本記事の全文（約7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年1月号に掲載されています（塩田芳享「入れ歯お治し達人 全国歯科医60人リスト」）。全文では下記の内容をご覧いただけます。

・半日で「噛める入れ歯」に修理

・入れ歯治療は儲からない

・技術のある医師は自費診療に

・「入れ歯難民の最後の砦」

・「戦略的抜歯」

・100人以上の「心ある歯科医師」

（塩田 芳享／文藝春秋 2026年1月号）