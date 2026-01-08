木戸大聖、カチューシャ姿で大はしゃぎオフショット「ジャンプ力、スゴ」「可愛すぎる〜」
俳優の木戸大聖が8日までに自身のインスタグラムを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）『ユニ春』新CMのオフショットが公開された。
【写真】「可愛すぎる〜」カチューシャ姿で大はしゃぎオフショットを投稿した木戸大聖
木戸は、30日から4月5日の期間限定で開催される春の学生応援キャンペーン『ユニ春』の新CMに出演。友人たちとUSJで青春を過ごす姿が描かれた。
インスタでは「声が枯れるほど叫びまくって…楽しすぎたなぁ」とつづり、エルモのカチューシャを着用してはしゃぐ木戸の写真を投稿した。
この投稿に「可愛すぎる〜」「めちゃめちゃ可愛い似合う」「笑顔がキラキラしてて眩しい」「ジャンプ力、スゴ」といったコメントが寄せられた。
