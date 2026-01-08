玉木宏、下積み時代に経験した意外なバイト 大物芸人との秘話にスタジオも驚き
俳優の玉木宏が7日放送のフジテレビ系バラエティー『超ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。下積み時代に経験していた意外なバイトを明かした。
【全身ショット】玉木宏、時価2600万円の時計＆大人の余裕漂うグレーコーデ
この日、8日スタートのフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）で共演する俳優の岡崎紗絵とともにゲスト出演。今回は「正月太りを解消する方法」をテーマにトークが展開され、専門家から独自のダイエット方法を学んだ。
そんな中、番組MCの明石家さんまと初対面した時のエピソードを切り出した玉木。当時はまだ下積み時代だったそうだが、東京・碑文谷のゴルフ場でバイトをしていた際、さんまがその場所を訪れたという。
そこで玉木はさんまのオーダーした商品を届ける業務を担っていたといい、さんまは「担当みたいにしてくれて。『役者目指してるんです』『頑張れよー』言うて」と当時のやりとりを明かした。この話にスタジオはどよめき、共演者も驚きの表情を浮かべていた。
