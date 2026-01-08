三笘薫が強豪マンC戦で衝撃のスーパーゴール！約４か月ぶりの今季２点目が同点弾、ブライトンは１−１のドロー
現地時間１月７日に開催されたプレミアリーグ第21節で、三笘薫が所属する10位のブライトンが、２位のマンチェスター・シティとアウェーで対戦した。
三笘が左サイドハーフで先発したブライトンは序盤から押し込まれる展開が続く。
41分には、ゴメスがドクを倒して献上したPKをハーランドに決められ、先制を許す。
前半アディショナルタイムのラインデルスのシュートは、ヒンシェルウッドがブロックし、難を逃れた。
後半立ち上がりにも、ビルドアップのミスからピンチを招くも、ベルナルド・シウバのシュートはポストに救われる。
迎えた60分、待望の瞬間が訪れる、左サイドでボールを受けた三笘がカットインして右足を一閃。マーカーの股を抜くコントロールショットをファーサイドに叩き込み、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
日本代表アタッカーは、この同点弾が９月13日のボーンマス戦以来約４か月ぶりの今シーズン２点目となった。
このスーパーゴールでブライトンは息を吹き返し、70分にも三笘がチャンスを創出するも、勝ち越し点は奪えない。
三笘が83分に下がったなか、このまま１−１で終了。ブライトンが貴重な勝点１を獲得した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めたスーパーゴール
