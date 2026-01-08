待望の今シーズン２点目を決めた三笘。(C)Getty Images

写真拡大

　現地時間１月７日に開催されたプレミアリーグ第21節で、三笘薫が所属する10位のブライトンが、２位のマンチェスター・シティとアウェーで対戦した。

　三笘が左サイドハーフで先発したブライトンは序盤から押し込まれる展開が続く。

　41分には、ゴメスがドクを倒して献上したPKをハーランドに決められ、先制を許す。

　前半アディショナルタイムのラインデルスのシュートは、ヒンシェルウッドがブロックし、難を逃れた。
 
　後半立ち上がりにも、ビルドアップのミスからピンチを招くも、ベルナルド・シウバのシュートはポストに救われる。

　迎えた60分、待望の瞬間が訪れる、左サイドでボールを受けた三笘がカットインして右足を一閃。マーカーの股を抜くコントロールショットをファーサイドに叩き込み、鮮やかにネットを揺らしてみせた。

　日本代表アタッカーは、この同点弾が９月13日のボーンマス戦以来約４か月ぶりの今シーズン２点目となった。

　このスーパーゴールでブライトンは息を吹き返し、70分にも三笘がチャンスを創出するも、勝ち越し点は奪えない。

　三笘が83分に下がったなか、このまま１−１で終了。ブライトンが貴重な勝点１を獲得した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】三笘がシティ相手に決めたスーパーゴール

 