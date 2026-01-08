プロ野球・巨人にドラフト2位指名された早稲田大学の田和廉投手が7日、川崎市にある読売ジャイアンツ寮に入りました。

「いよいよプロ生活が始まるんだなという実感であふれている感じです」とにこやかな笑顔で語った田和投手。「練習のモチベーションが高いのを維持することができる環境だと思うので、やればやるだけ身になる環境。あとは自分次第ということで、この環境を生かしていきたいなと思います」と続けました。

入寮にあたって、報道陣に披露したのはオーダーメイドのビジネススーツ。学生時代は学生服着用だったため、スーツに憧れていたそうで、「いろんな場所で活躍していろんなスーツをみなさんの前で着られたら」とにっこり。また、自身のオリジナル刺しゅうが入ったグラブも見せてくれました。

“自分だけのもの”、“オリジナル”というところに重きを置いている田和投手。プロの世界で生きていくためにも自分にしかないもの、自分の個性を生かしていきたいと意気込みました。

「いまのジャイアンツの投手陣はもちろん、いろんないい投手がいますし、自分なら大勢さんとか船迫（大雅）投手がまずの目標になるかなと思います。目標にしつつも、その方と違ったものを出していかないと追い越せないと思うので、個性を出しつつ、いろんなことを吸収していきたいなと思います」

田和投手ら新人選手は1月13日からジャイアンツタウンスタジアムで始まる新人合同自主トレに参加する予定です。