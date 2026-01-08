お盆シーズンに車で楽しい家族旅行。

すると、後ろから来たトラックが自分たちの前で止まり、ドライバーが降りてきて......何が起こった！？

＜Nさんからのおたより＞

50年ほど前の話です。

自営業の我が家は、夏の盆休みによく旅行に行きました。いつも、仕事終わりの夜中に車で出発するパターンです。

その時も確か山陰方面（三朝温泉か、そちら方面）だったと思います。途中、道に迷った父が、山崎製パンのトラックに道を尋ねました。

「追いかけて来ました」

しばらく車を走らせて信号待ちで止まると、後ろから来た車が追い抜いて前に止まり、ドライバーが降りて来ました。

「いやぁ、さっきの教え方やと、間違えた方に行くかな？と思って追いかけて来ました。やはり、間違えてますわ！」

と言って、もう一度道を教えてくれました。

仕事中にもかかわらず、親切にしてくれた山崎製パンのトラックドライバーのかたのことは、今も忘れません。

ありがとうございました。



