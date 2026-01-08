ベネズエラへの軍事作戦を行ったトランプ政権が、デンマークの自治領・グリーンランド獲得に向け「軍事行動も選択肢の1つ」だとする考えを示しました。この背景に、中国やロシアの存在があるとみられています。

■ベネズエラ攻撃“トランプダンス”一因に？ 米報道

この日も、意気揚々と踊るトランプ大統領。実は、このおなじみ“トランプダンス”がきっかけで、今回のベネズエラへの軍事作戦が行われた、という新たな報道が出ているのです。

先月、支援者の前で「植民地には決してならない！ 奴隷には絶対ならない！」と訴え、ダンスをしていたのは、ベネズエラのマドゥロ大統領。“トランプダンス”と踊り方の少し似ているこのダンスが披露される前、トランプ大統領と電話会談をしていたというマドゥロ大統領。「アメリカには屈しない」と強く訴え、ダンスをしていました。

ニューヨークタイムズによりますと、「マドゥロ大統領がたびたび見せるダンスや不遜な態度は、トランプ政権の一部に『ベネズエラの大統領は、脅しははったりにすぎないと我々をあざ笑っている』と確信させる一因となった」「あのダンスが余計だった」とされたマドゥロ大統領。

トランプ大統領は…。

トランプ大統領

「マドゥロ大統領は私のダンスをまねしようとしてきたが、彼は暴力的な男で、何百万もの人々を殺し拷問もしてきた」

■“麻薬問題”は表向きの理由…？

そして行われた軍事作戦。7日、新たな動きが…。

トランプ大統領（SNSより）

「ベネズエラ暫定政府が3000万から5000万バレルの制裁対象となっている高品質の原油を、アメリカに引き渡すことを発表できることをうれしく思う」

明らかにしたのは、ベネズエラからの原油の引き渡し。アメリカ側に拘束され、麻薬テロやコカイン密輸など4つの罪で起訴されたマドゥロ大統領。ただ、“麻薬問題”はあくまで表向きの理由で、トランプ大統領は、「ベネズエラの石油利権の獲得」に強い意欲を示していました。

トランプ大統領（SNSより）

「石油は市場価格で販売され、その収益はアメリカ合衆国大統領である私が管理する。ベネズエラとアメリカの国民のために活用されることを保証する」

“収益は私が管理する”と表明。近く、アメリカの石油企業と面会することも明らかにしています。

世界最大の原油埋蔵量を誇るベネズエラ。ただ、輸出先の1位は中国で、トランプ大統領は、輸出先を中国からアメリカに移す狙いもあるとみられます。

■グリーンランド獲得に向け“軍事行動も選択肢の1つ”

また、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、トランプ政権がベネズエラ暫定政府に対して、中国・ロシア・キューバ・イランの工作員などを全員追放するよう要求している、と伝えています。

そして、この動きのなかでホワイトハウスの報道官は、“別の場所”についても“獲得に向けて軍事行動も選択肢の1つ”だと言及しました。

それが、アメリカ大陸の北、ヨーロッパとの間の北極圏に位置するデンマークの自治領・グリーンランドです。

レビット報道官

「トランプ大統領は、グリーンランドの獲得がアメリカの国家安全保障上の優先事項であり、北極圏における敵対勢力の抑止に不可欠であることを明確に表明している。この重要な外交政策目標を達成するための様々な選択肢を検討中であり、もちろんアメリカ軍の活用は、常に最高司令官（トランプ大統領）の選択肢の1つだ」

“世界最大の島”グリーンランド。日本のおよそ6倍の面積に5万7000人が暮らしていますが、島の85％が氷に覆われていて、美しい自然が広がっています。

デンマークの一部ですが自治権が与えられていて、トランプ大統領は、第一次政権の2019年から「購入したい」と表明してきました。

先月には、ルイジアナ州知事をグリーンランド特使に任命。マドゥロ大統領が拘束されたあとにも…。

トランプ大統領

「我々は国家安全保障の観点からグリーンランドが必要だ。今や戦略的に極めて重要で、ロシアや中国の船が至る所に張りめぐらされている」

こう言及していました。

■なぜグリーンランド？ “表向きの理由”と“本当の狙い”

なぜそこまで、グリーンランドがほしいのか…。ここにも、“表向きの理由”と“本当の狙い”があると、専門家は指摘します。

――なぜグリーンランド求める？

アメリカ政治に詳しい明海大学・小谷哲男教授

「中国やロシアの船がグリーンランドの周辺にたくさん来ていると（トランプ大統領は）言ってるが、これは事実と異なる。中国やロシアの船、グリーンランド周辺にはそれほど多く展開していない。軍事的な目的だと言いながら、実際にはグリーンランドの資源がトランプ氏が一番ほしいもの」

“本当の狙い”はグリーンランドの資源。その1つが、スマホなどいまあらゆるものに欠かせない「レアアース」です。

グリーンランドは、このレアアースなど天然資源が豊富なことでも知られています。ただ、現状、中国が世界の生産量の大半を占めています。

アメリカ政治に詳しい明海大学・小谷哲男教授

「グリーンランドの資源が手に入れば、中国に依存しない形で自給体制がつくれる」

■アメリカの行動に欧州各国は強く反発

ベネズエラの「石油」、グリーンランドの「レアアース」を狙うトランプ大統領。今回のアメリカの行動にヨーロッパ各国は、強く反発しています。

デンマークのフレデリクセン首相は「グリーンランドはアメリカの一部にならない」と強調。

デンマーク・フレデリクセン首相

「グリーンランドがこのような形で脅威にさらされる状況は決して容認しない。デンマークは常にアメリカの良き同盟国であり、今後もそうあり続けたい」

イギリスやフランスなどヨーロッパ7か国の首脳は、共同声明を発表。「デンマークとグリーンランドに関する事項を決定するのは、デンマークとグリーンランド、彼ら自身のみだ」と、アメリカをけん制しました。

グリーンランド自治政府のニールセン首相は「グリーンランドは我々の国であり我々の領土だ。誰かが望んだからと言って、勝手に併合したり、乗っ取ったりすることはできない」としていて、「敬意ある対話」をアメリカに求めています。

（1月7日放送『news zero』より）