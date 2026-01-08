米専門局「ＭＬＢネットワーク」が７日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）に焦点を当てた「Ｓｈｏｈｅｉ Ｄａｙ（翔平の日）」の放送を開始した。１日全てが大谷に関連する特別編成となる予定。背番号「１７」に合わせて１月７日の放送となった。

米大リーグ公式サイトは日本時間８日、昨季大谷が放った５５本塁打の瞬間を４０秒にまとめた特別動画を公式ＳＮＳで公開。「２０２５年にはまたも異次元のパフォーマンスを披露した背番号『１７』。２０２６年には、何本のホームランを放つだろうか」と期待を寄せるメッセージを添えた。

「ＭＬＢネットワーク」が１人の現役選手に丸一日をかけて特集することは極めて異例。同局は「野球史上最もダイナミックで影響力のある選手の１人」「これまでに見たことのないほどユニークな才能の持ち主である大谷は、投手としても打者としても圧倒的な存在感を示し、球場で可能なことの概念を再定義しながら、世界中のファンの注目を集めてきた」などと紹介していた。

「大谷の最も記憶に残る試合」「特別なスタジオ企画」などを放送する予定で、同局の番組とＳＮＳが大谷一色に染まる。