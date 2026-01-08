【2025年発売】ハーゲンダッツ フレーバー総選挙!アイスマニアが選ぶBEST5選も紹介♡

アイスを年間1,200個以上食べているアイスマニアの私が、2025年に発売されたハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)の中からお気に入りのアイスクリームを厳選!リピートして食べたお気に入りのフレーバーをランキングで紹介していきます!全国10～60代のハーゲンダッツファン300名が選ぶ人気商品も発表♪

2025年 ハーゲンダッツ フレーバー総選挙!

今年も多くの新商品が発売されたでハーゲンダッツ アイスクリーム。2025年に発売された全21種類の中から、アイスマニアの私がまた食べたいと思うフレーバーを1位から5位まで紹介していきます!

【第5位】ミニカップ 悪魔のささやき チョコレート



2022年に発売していたシリーズ。一度食べたら虜になる超濃厚なチョコレートアイスクリーム。

チョコレート尽くしなので甘いものが好きな人にぴったりのハーゲンダッツです。

【第4位】ミニカップ天使のおさそい ホワイトチョコレート

濃厚なホワイトチョコレートの風味を味わえるハーゲンダッツの新シリーズ。

悪魔のささやきとは対照的でフィアンティーヌの繊細で軽やかな食感とまろやかなホワイトチョコレートアイスクリームが楽しめます♪

【第3位】SPOON CRUSH あふれるベリー クッキー＆クリーム

2023年に発売していたシリーズ。

天面には薄いチョコレートコーティング、その下にはベリーソースが入っていてクッキー＆クリームのアイスクリームになっています。チョコレートを割るとじゅわっとソースが溢れてだし、パリじゅわ食感が楽しめるアイスクリームです。

【第2位】バー ザッハトルテ

2021年に発売していた商品が復活。オーストリア発祥のスイーツ「ザッハトルテ」をイメージしたハーゲンダッツ。

なめらかな食感とパリパリ感のある濃厚なチョコレートコーティングにアプリコットソースがアクセントになってるアイスクリームバーです!

【第1位】ミニカップ ガナッシュショコラ

通年フレーバーに加わったガナッシュショコラ。

ガナッシュに着目し、濃密でなめらかなくちどけ感が楽しめるアイスクリーム。チョコレートが好きな人にぜひ食べてほしいハーゲンダッツです!

ハーゲンダッツファンが選ぶ人気商品は?

全国10～60代のハーゲンダッツファンの男女300名を対象に、2025年発売ハーゲンダッツアイスフレーバーについて調査したところ、第1位はミニカップ ガナッシュショコラ(24.0%)、第2位はクリスピーサンド タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～(9.7%)、第3位はミニカップ 悪魔のささやき チョコレート(9.3%)、天使のおさそい ホワイトチョコレート(9.3%)、第5位はバー ザッハトルテ(7.7%)という結果になりました。

定番フレーバーで手土産に贈るなら?

ハーゲンダッツの定番フレーバーのうち”また食べたい”と思うフレーバーについて聞いたところ、ミニカップ バニラ(22.7%)が1位に選ばれています!

手土産や差し入れとして選ばられることが多いハーゲンダッツ アイスクリームですが、アイスマニアの私が定番ミニカップの中から5つ選ぶとしたらバニラ・マカデミアナッツ・ザ・ミルク・ガナッシュショコラ・ストロベリーを選びました。

王道フレーバーと新フレーバーを組み合わせる方が多く、バニラを選択する人が約9割もいました!皆さんもぜひ手土産や差し入れにハーゲンダッツを贈ってみてはいかがでしょうか？

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。