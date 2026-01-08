中島ひろ子、篠原涼子の右腕的存在“肝っ玉母さん”役 『パンチドランク・ウーマン』キャラクター紹介（7）【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、中島ひろ子からのコメントが到着した。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
中島は、氷川拘置所刑務官・仲間加世子（52）を演じる。主任の仲間は、こずえの下で女区を担当する。2人の息子がいる肝っ玉母さん。こずえとの付き合いが長く、こずえの刑務官としての過去の苦い思い出も知っている。中島は「（こずえの）実直な職務の姿を見てきたからこそ、もし彼女に何かあれば守れるという自信がありますし、言わなくてもいいことはお互いに分かっている」と加世子とこずえの関係性に目を向けている。
【コメント全文】
■中島ひろ子（仲間加世子役）
――こずえの刑務官としての苦い過去を知る加世子は、内心ではこずえをどのように見ていて、どんな距離感でこずえに寄り添っている人物だととらえていますか。また、役作りで意識している点があれば教えてください。
区長とは以前にも一緒に働いたことがあり、だからこそ今も良い距離感でお付き合いできていると感じています。彼女の実直な職務の姿を見てきたからこそ、彼女に何かあれば守れるという自信がありますし、言わなくてもいいことはお互いに分かっている、そんな関係だと思っています。
――2026年の抱負を教えてください。
笑って笑って過ごす1年にしたいです。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
【コメント全文】
■中島ひろ子（仲間加世子役）
――こずえの刑務官としての苦い過去を知る加世子は、内心ではこずえをどのように見ていて、どんな距離感でこずえに寄り添っている人物だととらえていますか。また、役作りで意識している点があれば教えてください。
区長とは以前にも一緒に働いたことがあり、だからこそ今も良い距離感でお付き合いできていると感じています。彼女の実直な職務の姿を見てきたからこそ、彼女に何かあれば守れるという自信がありますし、言わなくてもいいことはお互いに分かっている、そんな関係だと思っています。
――2026年の抱負を教えてください。
笑って笑って過ごす1年にしたいです。