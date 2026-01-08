九州でも開発が進んだ大規模太陽光発電所（メガソーラー）への規制が強化される。自然環境や景観の保護と、再生可能エネルギーの活用を両立させたい。

政府が昨年12月に決定したメガソーラーの規制強化策は約20項目に及ぶ。

太陽光で発電した電気を固定価格や市場より高い価格で買い取る支援制度は、2027年度以降の新規事業から廃止を検討する。発電事業者による開発行為、環境対策への監視も強める。

規制を強化するのは自然や生態系の破壊、安全性への懸念が広がっているためだ。

北海道の釧路湿原周辺で計画されたメガソーラーは、国の特別天然記念物タンチョウをはじめ野生生物への影響が懸念され、工事が中断した。

熊本県と大分県にまたがる阿蘇くじゅう国立公園の一帯では、景観が損なわれると建設反対の声が上がる。

森林を伐採し、斜面に設置された発電所は大雨の際に土砂災害を大きくする可能性が指摘されている。

国内最大級となる出力48万キロワットのメガソーラーが計画されている長崎県五島列島の宇久島では、水害の危険性を不安視する島民が工事差し止めを求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申し立てた。

東京電力福島第1原発事故を機に、政府は再エネの活用拡大にかじを切った。だが環境や景観への配慮が足りなかったことは否めない。

一部の事業者による無秩序な開発や住民とのトラブルが全国で起きており、規制強化はやむを得ないだろう。

とはいえ再エネ拡大の必要性は変わらない。

エネルギー資源に乏しい日本で、太陽光は貴重な電源である。現在主力の火力発電と異なり、発電時に二酸化炭素（CO2）を排出しない。脱炭素の推進にもかなう。

政府は電源構成に占める太陽光の割合について、23年度の約1割から40年度に2〜3割程度まで増やす目標を掲げている。

メガソーラーの増設を抑える一方で、薄くて折り曲げられるペロブスカイト太陽電池の普及を強化する。屋根や壁に設置しやすい利点があり、環境に与える負荷も小さい。

中国製のシェアが圧倒的な太陽光パネルに対し、ペロブスカイトは国産技術だ。政府が普及を後押しする意義はある。耐久性やコスト面に課題があり、技術向上につながる支援策が求められる。

既設の太陽光発電所を有効に使えていない問題もある。

太陽光発電が増えた九州では、電力の供給過多が引き起こす大規模停電を防ぐため、太陽光発電の出力制御が頻繁に行われている。

出力制御を減らすには、蓄電池の増強と余剰電力を九州外に融通しやすくする送電網の拡充が欠かせない。発電設備を増やすだけでなく、設置後の稼働率を高める政策も重視すべきだ。