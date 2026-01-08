大分県日田市の小中学校で中古となった机と椅子を、日田家具工業会が廉価で販売している。行政から委託を受けて各校で新品の納入を進める一方、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の観点も踏まえて中古品を引き取り、イベント会場などに出品。鉢植えや小物を置くスペースだったり、色を塗り直すDIY素材だったりと、新たな用途を提唱している。

工業会は、市教育委員会から業務を受託する形で、市内全校で子どもたちが使ってきた日田杉製の机と椅子を入れ替えている。前回納入した時から20年以上がたって傷み、2023〜28年度の6年間で新品約4600セットの更新に当たっている。

中古となった約4600セットの回収業務も請け負うが、そのまま廃棄すれば処分の費用がかなりかかる。机と椅子は多少の傷があるものの、くぎなどは極力用いず、日田杉のみで作られたシンプルで懐かしいデザイン。「古い造りだがしっかりしている。このまま捨てるのはもったいない」と販売することにした。

在庫は市内の廃校に置かれ、そのうち一部は日田玖珠地域産業振興センター（日田市三本松）で常時展示、販売されている。工業会が関わるイベントにも出品され、昨年12月に市内であった「日田の木と暮らしのフェア」でも売られた。価格は机と椅子のセットが3千円、椅子のみが千円。

工業会の上部和彦事務局長は「レトロ感があり、家庭や飲食店などに置いてもぴったり。自分なりにアレンジして使ってほしい」とPRする。市外や県外在住者にも販売するが、原則、直接引き取りに来られる人に限っている。問い合わせは、日田家具工業会＝0973（23）6069。（稲葉光昭）