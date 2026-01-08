2〜9歳が対象のキッズバイクレースが2月23日、福岡県東峰村福井の「山村文化交流の郷いぶき館」で開かれる。JR日田彦山線のバス高速輸送システム（BRT）「ひこぼしライン」の利用促進を目指す、村と添田町、県でつくる日田彦山線沿線地域振興事業実行委員会の主催。参加者を募集している。

キッズバイクとは、ペダルがなく足で地面を蹴って進む二輪車。レースは初心者対象の「ひよこカップ」と、誰でも参加可能な「1DAY」がある。

ひよこカップは午前9時40分〜10時40分が2、3歳児▽同10時40分〜11時40分が4〜6歳児。参加費は2月15日までが2千円、同16〜23日が3千円。

1DAYは午後1時10分〜2時が2、3歳児▽同2時20分〜3時半が4〜9歳児。参加費は2月15日までが3千円、同16〜23日が3500円。

定員はひよこカップ、1DAYそれぞれで各年齢20人ずつ。雨天決行。キックバイクやヘルメットなどの貸し出しもある（有料）。申し込みはQRコードから。

会場では、東峰村と添田町特産のゆずこしょうや地酒などの販売や、地元グルメを味わえるマルシェも。BRTのPRブースも出展する。

ひこぼしラインは、2017年の九州豪雨で被災した日田彦山線の一部区間を復旧するために23年8月、添田町と大分県日田市の間で運行を始めた。JR九州によると、1日の利用者は約270人。

県政策支援課＝092（643）3180。

（渋田祐一）

※ひよこカップの申し込みはこちら

※1DAYの申し込みはこちら