熊本県荒尾市は5日、荒尾競馬場跡地「あらお海陽スマートタウン」の中核施設として建設中の道の駅「ウェルネスあらお」に出店するテナント5店が全て決まったと発表した。ラーメンの人気店や焼き肉店、健康志向のカフェなど、多彩な構成になった。6月5日にグランドオープンする日程も確定した。物産直売所への出荷申し込みは、昨年12月末現在で目標を上回る219人に上っている。

道の駅のうち、飲食店や直売所が入る地域交流施設は鉄骨2階建て、延べ床面積2237平方メートル。有明海を展望できる2階フードスペースには、KAB熊本朝日放送の番組「熊本ラーメン総選挙」で昨年まで2年連続1位になった「火の国文龍」（熊本市）が出店。1階のテナントは、熊本ブランド牛「味彩牛」の焼き肉や精肉販売の「To Next」（福岡県大牟田市）▽タニタ食堂（東京）の監修メニューを提供するタニタカフェ▽馬肉の小籠包が人気のアーバージャパン（和水町）▽地元産蜂蜜を使った焼きたてワッフルが特徴のF−Smile（荒尾市）。

一方、出荷申し込みは市内と市外がほぼ半数ずつ。コメや果物、野菜、肉などの農畜産物が最も多く、次いで総菜や菓子などの加工品、木工などの工芸品、魚介類などが続く。

浅田敏彦市長は道の駅について「荒尾市で新たに農業を始めたり、生産の幅を広げたりする人が増え、1次産業の所得向上や後継者育成につながってほしい。魅力的な店舗の出店も決まり、何度も来たくなる道の駅になるよう整備したい」と話した。 （宮上良二）