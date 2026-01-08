1991年6月3日の雲仙・普賢岳大火砕流で犠牲となったフランスの火山研究者モーリス・クラフトさん＝当時（45）＝と妻のカティア・クラフトさん＝同（49）＝を紹介する特別展「火山と共に生きたふたり」が、長崎県島原市平成町の雲仙岳災害記念館で開かれている。12日まで。入場無料。

クラフト夫妻は火山撮影のパイオニアとして知られ、噴火活動を始めた火山をいち早く訪ねては間近で赤熱の溶岩流を写真や映像に収めた。その数は200カ所に及び、普賢岳を訪れたのも火砕流の撮影が目的だった。

会場には、使用済みの耐熱服をはじめ、被災時にモーリスさんが身に着けていたロレックスの腕時計、大火砕流前日の6月2日に撮影した、土石流に覆われた水無川上流域の写真など約40点を展示している。腕時計の長針は午後4時15分ごろで動きを止めており、同4時8分に発生した大火砕流がその時刻に、報道陣の取材拠点だった麓の「定点」近くにいた夫妻を襲ったとみられる。

いずれの品も、記念館が夫妻を顕彰する財団から借り受けた。杉本伸一館長（75）によると、クラフト夫妻の活動は、泥流によって2万人を超す死者が出た85年のネバドデルルイス火山（コロンビア）噴火を境に、溶岩流の美しさに魅せられた「赤の時代」と、防災啓発に軸足を移す「灰の時代」に分けられるという。

杉本館長は「2人は火山のリスクを伝えるために世界中で調査し、記録した。多彩な活動と業績を知ってほしい」と話す。（本山友彦）