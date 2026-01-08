夜間照明付きの人工芝グラウンドや更衣室などを備えた「みやき町中央公園」が、同町東尾の町コミュニティーセンターこすもす館そばに完成した。サッカーやラグビー、グラウンドゴルフなど多様なスポーツが楽しめる。岡毅町長は「『女子サッカーのまち宣言』の基幹施設が誕生した。町民にとって健康増進の場、仲間との交流の場、夢を育む場となることを心から願う」と話している。

町は2020年に同宣言を発表し、町内の女子サッカーチーム「みやきなでしこクラブ」の支援などスポーツを通じたまちづくりを推進中。公園内には、日本サッカー協会（JFA）公認の人工芝を敷き詰めた夜間照明付きの球技場（約1万300平方メートル）、多目的広場（約5500平方メートル）、木造平屋の管理棟（約290平方メートル）、大雨時の浸水被害を軽減する調整池機能を備えた二つの駐車場（計約6500平方メートル）を整備した。管理棟には更衣室やシャワー室、会議室などがある。インターネットなどで予約でき、今月4日から利用が可能となった。

民間のノウハウや資金を生かすPFI方式を活用して24年6月に着工、昨年12月下旬に完成した。事業費は9億3960万円で、町の財源に加え、国の社会資本整備総合交付金やJFA特別助成金を活用する。

同23日に現地であった落成式には関係者約80人が出席。小学生時代に町内のサッカーチームでプレーしたというJ1鹿島アントラーズの樋口雄太選手は音声で祝辞を寄せ、「このグラウンドがみやき町の子どもたちの夢を育て、町に誇りと活力をもたらす存在となることを心から願っている」と語った。

女子サッカーを重点領域の一つに位置づけるJFAの宮本恒靖会長は報道陣の取材に応じ、「みやきなでしこクラブが成功すれば全国展開の好事例になる。競技面だけでなく、地域にいろんなものをもたらすことで女子サッカーの価値ももっと上がっていく」と期待を寄せた。

同クラブは練習や公式戦で球技場を利用する予定。これまで土のグラウンドで練習してきた龍沙也加主将は「人工芝は雨の日も練習できるし、けがのリスクも軽減できる。新鮮な気持ちで練習に取り組みたい」と明るい表情を見せた。（前田絵）