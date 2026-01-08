待ち望んだ晴れ舞台で堂々躍動した男子の福岡大大濠が、価値ある15年ぶりの白星をストレートで手にした。15大会ぶり14度目となった「春高バレー」。初戦となった2回戦で小松大谷を破り16強入りを果たして、部員全員の笑みがはじけた。

主将でセッターの大久保（3年）は「チーム全員が初めてだったが、意外とみんなしっかりやれた。楽しくやろう、とは最初から話していた。そういう声かけもしていた」と明かす。強烈なスパイカー陣ものびのびとプレー。両セットともに終始主導権を握った形だ。

試合前には強い緊張感もあった。それでも14大会連続で出場し、3度の日本一に輝いた東福岡との福岡県代表決定戦を思えば心は軽くなった。鍛え上げたブロックやサーブも効果的に披露し、大久保は「意外とミスなくやれた」とうなずいた。

昨年末に同じ東京体育館で、バスケットボール部が全国高校選手権を連覇。同部は「日本一を取り流れをつくる」とバレー部に伝え東京に向かったという。大久保は「あとは自分らがやるだけ」と意気にも感じている。

初戦でチーム全員が出場して、会場の雰囲気や天井の高さに慣れられたことも大きい。3回戦は、くしくもバスケ部が決勝で撃破した強豪の東山だ。大久保は「日本一を目指す」と言い切り、友の快挙に続く決意だ。 （山田孝人）