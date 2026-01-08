¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¾¾ËÜÍµ¤¬ÅÐÈÄÁý°ÕÍß¡¡7000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1.8²¯±ß¥µ¥¤¥ó
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢7ÀéËü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯8ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¡Ö¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡11Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£5¾¡2ÇÔ¡¢39¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦07¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï±¦¸ª¤Î¾õÂÖ¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢Ï¢Åê¤äÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Ê¤É¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¼«Á³¤ÈÅÐÈÄ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£»î¹ç¿ô¤ÏºòÇ¯¤è¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢º£½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¾¯¤·Åê¤²¤ë¤Î¤òÁá¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£·ÀÌó¹¹²þ¤â½ª¤¨¡¢10Æü¤«¤é¤ÏÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¡¡¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë