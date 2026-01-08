◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権(7日、東京体育館)

バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が7日、大会3日目を迎え、女子は2回戦12試合が行われました。

6大会ぶりの制覇を狙う東九州龍谷(大分)は都市大塩尻(長野)と対戦。安定した強さを見せ、2-0(25-12、28ー26)で破り、ベスト16へ進出しました。

11年連続出場の八王子実践(東京)は10年ぶり出場の新発田商(新潟)に対し、終始主導権を握り、2-0(25-15、25-15)で勝利。横浜隼人(神奈川)は札幌大谷(北海道)との一戦で、2-0(25-12、25-11)と圧倒し、ベスト16入り。

他にも福井工大福井(福井)や熊本信愛女(熊本)、誠英(山口)などがストレート勝ちを収めベスト16に進出しました。

▽7日、2回戦結果東九州龍谷(大分) 2-0 都市大塩尻(長野)米沢中央(山形) 2-0 安来(島根)八王子実践(東京) 2-0 新発田商(新潟)福井工大福井(福井) 2-0 開智(和歌山)熊本信愛女(熊本) 2-0 三浦学苑(神奈川)誠英(山口) 2-0 鹿児島城西(鹿児島)横浜隼人(神奈川) 2-0 札幌大谷(北海道)細田学園(埼玉) 2-1 高知中央(高知)銀河学院(広島) 2-0 鳥栖商(佐賀)大阪国際(大阪) 2-1 古川学園(宮城)富山第一(富山) 2-1 近江兄弟社(滋賀)奈良文化(奈良) 2-1 旭川(北海道)