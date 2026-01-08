芸能一家の長男として育ち、40歳の若さで亡くなった父と同じ道へ 現在は自身も父として奮闘中
俳優の松田龍平が、8日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
松田龍平 ＝テレビ朝日提供
父は俳優・松田優作さん、母は松田美由紀という芸能一家の三兄妹の長男として育った松田。幼少期に40歳の若さで亡くなった父・優作さんとの思い出や、サッカー少年だった子ども時代について語る。
16歳で大島渚監督の映画『御法度』で俳優デビューし、亡き父と同じ道に。当時はプレッシャーも感じていたそう。初現場では楽しい記憶と共に名俳優との意外なエピソードについても明かした。私生活では父親になり奮闘中だと話す。
