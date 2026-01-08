【経済指標】

【米国】

＊ADP雇用者数（12月）22:15

結果 4.1万人

予想 5.0万人 前回 -2.9万人（-3.2万人から修正）（前月比)



＊ISM非製造業景気指数（12月）00:00

結果 54.4

予想 52.2 前回 52.6



＊米求人件数（11月）00:00

結果 714.6万人

予想 768.0万人 前回 744.9万人（767.0万人から修正）



＊耐久財受注（確報値）（10月）00:00

結果 -2.2%

予想 -2.2% 前回 -2.2%（前月比)

結果 0.1%

予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



＊製造業新規受注（10月）00:00

結果 -1.3%

予想 -1.0% 前回 0.2%（前月比)



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30

原油 -383.2万（4億1906万）

ガソリン ＋770.2万（2億4204万）

留出油 +559.4万（1億2927万）

（クッシング地区）

原油 +72.8万（2284万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米経済指標動向

・第４四半期のＧＤＰ発表を２月２０日に延期。

・１２月個人所得・ＰＣＥの発表を２月２０日に延期。

・１０月、１１月の個人所得・ＰＣＥの発表は１月２２日。



＊ベッセント財務長官

・自動車ローン利息への課税廃止を実施。



＊ロシア船籍のベネズエラ関連タンカー、米軍が拿捕

米軍がベネズエラに関連するロシア船籍船舶を確保したと伝わった。衛星と追跡データによると、米軍とみられる船舶が、米国が制裁対象としているタンカー「マリネラ」（旧名・ベラ）を緊密に追尾していた。フライトトラッカーデータでは、英監視機が空軍ワディントン基地からマリネラの航路上空を飛行したことを示唆されている。

