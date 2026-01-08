マドゥロ氏拘束「支持」は約3割

支持率の低下に悩むトランプ米大統領は1月3日、米国への麻薬密輸のボスとみなすベネズエラのマドゥロ大統領を拘束し米国に移送するという離れ業をなし遂げたが、政治的な成果は得られなかった。

ロイターが5日に公表した世論調査結果によれば、マドゥロ氏の拘束を支持する割合は33％にとどまる一方、72％がベネズエラに過度に関与することを懸念している。

トランプ氏の支持層も同様だ。ロイターは3日、岩盤支持層であるMAGA派の一部が、「トランプ氏は米国第一（MAGA）主義から逸脱」と批判していることを報じた。

ベネズエラ作戦を見守るトランプ氏（公式Truth Socialアカウントより）

トランプ氏は昨年1月の就任演説で、外国との紛争に関与しないと誓った。だが、それ以降、ノーベル平和賞を獲得したいという意向を公にして、ウクライナやパレスチナ自治区ガザなどの紛争を終結させるために尽力した。

そして今回のベネズエラへの作戦は、トランプ氏にとって外国に対する最も攻撃的な軍事行動であり、トランプ氏はネオコン（ネオコンサバティブ）化したと報じられているほどだ。

倒産、雇用なき成長…問題は山積

トランプ氏の悩みの種はまだある。ブルームバーグは2025年12月30日、不法移民の強制送還の取り組みについて、トランプ支持派内で甘いという批判が出ていると報じた。

無党派層の支持も減少する一方だ。トランプ関税とインフレによる消費心理の悪化で、米企業の昨年の倒産件数は金融危機直後の2010年以降で最多となった。S&Pグローバルマーケットは、2025年11月までに破産申請した企業は少なくとも717社との調査結果を明らかにしている。

企業倒産の増加は製造業や建設業、輸送業などで顕著で、皮肉にもトランプ氏が生き返らせると強調してきた分野が中心だった。トランプ関税は自爆だったと揶揄する声が聞こえてくる。

“雇用なき成長”の構図が強まってきたのも頭の痛い問題だ。

昨年第3四半期の実質国内総生産（GDP）は前期比4.3％増と2年ぶりの高い伸びとなったが、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長によれば、同時期の非農業部門の就業者数はほとんど増加しなかった。

AI関連投資を中心に生産が急拡大したが、雇用の増加につながらなかったのが要因だ。2000年代初頭も雇用なき回復と呼ばれる現象が生じたが、今回は当時と異なり、製造業や物流、サービスなど幅広い産業に影響が及んでいる。

国民が体感するのはGDPではなく、物価や賃金だ。トランプ政権がGDPの成長を誇っても支持率の回復は望めないだろう。

建国250周年で試みる「目くらまし」

11月の中間選挙に向けてトランプ氏の求心力が失われる中、米国は7月4日に建国250年を迎える。データでみる米国の250年の歴史は奇跡と言っても過言ではない。

1776年の独立宣言当時、面積（13州）は約88万平方キロメートル、人口は約250万人だったが、今や面積（50州）は約983万平方キロメートルと11倍に、人口は世界第3位の約3億4000万人と135倍に増加した。

経済規模は世界第1位の地位を長年維持し続けており、世界の株式時価総額上位10社のうち8社を米国企業が占めている状況だ。

窮地に追い込まれつつあるトランプ氏がこの絶好の機会を逃すはずがない。トランプ氏は偉大な歴史を振り返り、国民の愛国心を高める記念事業を司る専任タスクフォースをホワイトハウスに設置し、1億5000万ドル（約235億円）超の予算を確保した。

極めつけは、フランスの首都パリの凱旋門を模した「ワシントン凱旋門」や、初代大統領を始め米国歴史上の重要人物250人の彫刻を展示する「米国英雄国立庭園」の建設だ。

いかにもトランプ氏らしい構想だが、このような目くらましで同氏への支持率が高まるとは到底思えない。

経済は加速しても政治は停滞

気がかりなのは、経済がスポーツカーのように加速しているのに対し、政治が故障したトラクターのように動かないという、ちぐはぐな状態が際だってきていることだ。

21世紀に入り、共和・民主両党で「過激派」が台頭したことが災いして、現在、予算審議のたびに連邦政府が業務停止（シャットダウン）となるリスクが生まれている。昨年10月から史上最長（43日間）の連邦政府の閉鎖が起きたが、つなぎ予算が失効する今年1月30日に再び連邦政府が閉鎖される可能性が取り沙汰されている。

国民の物価高への不満を背景に、米国ではアフォーダビリティー（価格の手頃さ）が政治の争点となっていることも気になるところだ。

この流れを作ったゾーラン・マムダニ氏が1日、ニューヨーク市長に就任した。家賃の値上げ凍結や富裕層への増税といったマムダニ氏の公約について、実現を危ぶむ声は根強い。だが、ワシントン州のファーガソン知事（民主党）が昨年末、アフォーダビリティーを理由に同州の近代史で初となる州所得税を提案したように、各地で富裕層増税（ミリオネア税）の動きが広がっている。

トランプ政権が成立させた高所得者向けの減税とは正反対の主張であり、アフォーダビリティー論争が社会の分断をさらに進めてしまうのではないかとの不安が頭をよぎる。

これまでは、経済分野の革新の速度が政治分野の分裂の速度をかろうじて上回ってきたが、この傾向が今後も続く保証はない。今年はトランプ氏が支持する「米国システム（アメリカン・システム）」の限界が露呈する転換点になってしまうかもしれないのだ。

日本にとって同盟国である米国の今後の動向について、引き続き最大の関心を持って注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部