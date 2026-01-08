舞台はジョージア

2025年12月15日、赤坂の個室サウナ店「SAUNATIGER」で火災が発生し、美容室経営者夫妻2名が亡くなった。内側も外側も脱落していたL字形ドアノブは今春に交換されていた。非常用ボタン受信盤は2年前から電源を入れていなかった。杜撰な安全管理に「人災」だという批判も高まる中、警視庁が運営会社の関係先に対して、業務上過失致死容疑で家宅捜索に入った。なんとも痛ましい事件を受けて今、サウナに閉じ込められる恐怖を描いたある映画が注目を集めている。実話を基にしたとされる物語から学ぶことも少なくないということで、社会構想大学院大学教授で映画評論家の北島純氏が紹介する（＊以下、映画内容の紹介を多く含みます）。

映画「247℉」（TSUTAYA DISCASで絶賛DVDレンタル中）

サウナに閉じ込められる恐怖と救出を描いた映画は、2011年に公開されたジョージアの映画「247℉」（レヴァン・バキア、ベカ・ジュブリア監督）だ。

ジョージアは黒海の東岸にある旧ソ連圏の小国（旧グルジア）。「ジョージア映画なんて見たことない」という人もいるかもしれないが、実はジョージアの首都トビリシは旧ソ連時代の映画芸術の中心地の一つ。セルゲイ・パラジャーノフ監督（アルメニア人）やオタール・イオセリアーニ監督といった映画史に名を刻む巨匠の出身地でもある。

他の3人を地獄に突き落とす

ジョージアは温泉やサウナでも有名で、トビリシという都市名の語源は「温かい」。温泉に由来するのだ。日本と同じように、国民の間に温泉やサウナを楽しむ文化が根付いている。

そのジョージアにある湖畔のロッジ（山荘）が映画の舞台だ。男女4人の若者がロッジのサウナに入るが、アクシデントでドアが開かなくなり、室温が「247℉」に達しようとするサウナに閉じ込められてしまう。

247℉とはファーレンハイトつまり華氏247度のことで、日本で使われる摂氏（セルシウス）に換算すると約120℃に相当する。灼熱の密室と化したサウナから若者らは、どうやって脱出しようとしたのか。

主人公ジェナ（スカウト・テイラー＝コンプトン）は、3年前に交通事故で婚約者を失い、助手席に乗っていた自身も車中に閉じ込められるというトラウマを抱えた女性だ。以来ふさぎ込んでいるジェナの気晴らしにと、幼馴染のレネ（クリスティーナ・ウロア）が小旅行に誘う。湖畔にある村の祭り（五月祭）に参加しようというのだ。

湖畔で待っていたのは、レネの彼氏であるマイケル（マイケル・コポン）と、その友人イアン（トラヴィス・ヴァン・ウィンクル）という爽やかマッチョ二人組。イアンは、ロッジのオーナーであるウェイド（タイラー・メイン）の甥っ子だ。もともとは大学で物理学を専攻していた聡明な若者だが、今は作家志望に転じている。対するマイケルは明るいムードメーカーだが、享楽主義者の大酒呑み。レネは心の中では愛想を尽かしている。このマイケルの失態が他の3人を地獄に突き落とす。

閉所恐怖症の主人公は

夜に開かれる村の祭りで、ウェイドは花火を担当し、離れた湖畔で打ち上げ準備を始める。若者らは、祭りに繰り出す前に一汗かこうと、ロッジに付設されたサウナを楽しむことにする。

このサウナはウェイド自慢の手作りサウナで、広さは6畳ほど。中央にロウリュ用のサウナストーン（石）を積み重ねたガス式ストーブが設置されている。ロウリュとは、熱したサウナストーンに水をかけて水蒸気を発生させ、体感温度を上げることで発汗を促すフィンランド式の入浴方法。サウナ内部の壁に室温センサーが設置されているが、温度コントロール機器はドアの外に設置されている。内側から外側に押して開く方式の木製ドアには、人の腕が通るほどのガラス製の窓（覗き穴）もついている。

閉所恐怖症のジェナは当初、サウナを嫌がるが、皆に強く誘われて渋々サウナに入る。サウナで心地よい発汗を楽しんだ後、火照った身体を湖に飛び込んで冷やすことを繰り返すうちに、一行はすっかりリラックスするが、ここでハメを外したのがマイケルだ。

閉じ込められたことに気付いた3人

酒を浴びるように飲んで泥酔したマイケルは、レネと口論となり、サウナから出ていく。千鳥足のマイケルは外に置いてあった清掃道具につまずき、立てかけてあったハシゴを倒してしまう。ロッジの壁に斜めに立てかける傾斜状のハシゴだ（二段ベッドの上段に登るためのハシゴと似ている）。

ところが、酩酊したマイケルは、そのハシゴをよりによってサウナのドアの前に立て掛け直してしまう。その結果、斜め形状のハシゴがまるで「つっかえ棒」のようにドアに食い込み、内側から渾身の力を込めても開かなくなってしまうのだ。

閉じ込められたことに気付いた3人は、外にいるはずのマイケルを大声で呼ぶが、反応はない。不貞腐れたマイケルは大麻タバコを吸った後、ソファで爆睡していたのだ。マイケルの馬鹿！

パニックになったレネは大声で喚き、ジェナは恐怖で縮こまる。これに対してイアンは、「やたらと叫ぶと体力を消耗する」とか「脱水症状を防ぐために水分補給を忘れるな」といった冷静な対処を二人の女性に促す。典型的なマンスプレイニング（男性から女性への上から目線の説明）だが、元物理学徒の本領を発揮しているとも言える。

意識障害は高体温症の典型的症状

イアンはマイケルを呼び戻すためにドアのガラス窓を叩き割る必要があると判断し、熱いサウナストーンをタオルで包んで打ち付ける。耐熱ガラスはそう簡単には割れず、手に傷を負ってしまうが、必死に叩き続けてようやくガラスを割ることに成功する。

小窓から入ってくる新鮮な空気を吸って一息つく3人だが、おそろしい事実に気づく。「ドアの外から流入する冷たい空気によってサウナ室内の気温が下がり、その下落分を補おうとして自動的にサウナの燃焼が盛んになってしまった」のだ。

熱さに耐えきれなくなったレネは、ロウリュ用水桶にタオルを浸して肌を拭くが、イアンがここでも制止する。「人体は急激な体温上昇から身を守るために大量の汗を出して体温を下げようとするのに、水で肌の表面を冷やすと、防御機能が損なわれてしまい、かえってダメージを受ける」というのだ。

八方塞がりの状況下で朦朧とするイアン。彼はその時、サウナ個室の壁に設置されている照明の存在に気づく。「そうだ、電球をソケットから外して、電気をショートさせれば、サウナ全体の電気系統が止まるかもしれない」。イアンはロウリュ用柄杓のハンドルに水で濡らしたタオルを巻いてソケットに突っ込む。ところがその瞬間、イアンは感電して重症を負ってしまう。もはや冷静な判断が出来なくなっていたのだ。意識障害は高体温症の典型的症状である。

頼りになるのは犬の嗅覚

ここで、ロッジで飼われている犬のボーが漏電事故の異変を察知する。こういう時に頼りになるのは犬の嗅覚だ。サウナの壁越しに外の庭から吼えたてるボー。その鳴き声で爆睡していたマイケルが遂に目を覚まし、サウナの近くまでやってくる。

ところが、その刹那、無情にも祭りの花火が打ち上がる。ボーの吠え声はかき消され、花火に興奮した犬が騒いでいるだけだとマイケルは受け止めて戻ってしまう。そこでボーは、花火打ち上げ場所にいる飼い主のウェイドの元に走り出す。吠えまくるボーにウェイドも胸騒ぎを感じてロッジに戻る。

しかし、ウェイドを出迎えたマイケルが、「あの3人は自分が寝ている間に村祭りに出かけて楽しんでいます。自分は置いてきぼりをくらいました」と説明したため、二人はロッジに入ることなく、湖畔のチェアに寝転んで酒を飲み、大麻を吸い出すのだ。余計なことばかりするマイケル！

照明が消えた暗闇の中、助けが来ないことを悟って絶望に打ちひしがれる3人。レナとジェナは言い争うようになり、パニックでジェナが壁の気温センサーを破壊してしまう。するとガスサウナの燃焼がみるみるうちに激しくなる。最悪の状況下でイアンはついに正気を失い、叫び声をあげながら全力でサウナに体当たりする。

外れたガス管からは

すると、鉄格子で覆われているサウナストーンごとサウナストーブをイアンが押し倒した際に、ガスホースがはずれ、サウナストーブ内で燃焼していた火気がガスに引火して爆発が起きる。イアンは吹き飛ばされて、絶命してしまう。

ジェネは、ガス爆発の衝撃でドアが開いたという妄想を抱くが、それはガス中毒の影響だった。実際には吹き飛ばされて気絶していたのだ。イアンのタックルのおかげでサウナストーブの燃焼は止まったが、外れたガス管からはガスが漏れ続ける。

息絶え絶えになりながらもジェネは、意識のないレナをドア窓に近づけて外気を吸わせるとともに、最後の力を振り絞ってガス管からのガス流出を止めたところで力尽きる。

ここでウェイドがようやくロッジに戻ってくる。破壊されたサウナのドアの小窓から覗くと、レネの青い顔が見えて驚愕する。通報を受けた救急車が駆けつける中、マイケルは頭を抱え泣き崩れる。救急車で運ばれるレネとジェナの手がかすかに動く。二人はかろうじて生きていたのだ。こうして映画は幕を閉じる。

サウナの特殊性

この映画「247℉」、実話を基にしたと謳われている。ジョージアで実際に起きた事件では3人とも生き残り、10時間後に救出されたとのこと。密室と化したサウナに閉じ込められる恐怖と脱出の試みを正面から描いたこの作品、サウナ愛好者が一度見たら忘れられないインパクトを残す。現在の日本で配信しているサブスクリプションサービスは見当たらないが、DVD（発売：アース・スター エンターテイメント）を入手するかレンタルすれば鑑賞できる。

エレベーターのように、閉じ込められたら怖い空間は他にもあるが、サウナの特殊性は「熱源」を稼働させているところだ。とくに大勢の利用者が出入りする大型サウナと異なり、プライベート型の個室サウナは万が一閉じ込められた場合、発見が遅くなり、高体温症等にかかるリスクが高い。

今回の赤坂の事件を受けて、物理的にドアやガラスを突き破るために、「斧」をサウナ室内に常置しておくといいのではないかという意見も出た。確かにドアの建て付けが歪んだ際に、ドアを物理的に破壊するための斧を常置する場合もある。しかし、斧の扱いに慣れている人が多いとは言えない日本社会に馴染むとは限らず、対人凶器になる危険性も否定できない。

どう対処すべきか

では、交通事故の際に車から脱出するための窓ガラス破壊用ハンマーを備えたらどうか。大きさにもよるが、普通であればその程度の小器具でサウナ用耐熱ガラスをたたき割れるとも限らない。映画が描いたように、サウナに外気が流入するとかえってサウナ温度が上昇してしまう可能性もある。

そう考えると、通常のドアとは別に、人が潜れる程度の大きさを持つ非常用脱出口（ハッチ）を確保できるような設計が望ましい。あるいは、サウナの熱源自体を緊急停止できる装置をサウナ内に設置することが必要ではないだろうか。サウナの主たる熱源であるガス・電気・薪のうち、薪は追加しない限りいずれは燃え尽きるが（一酸化炭素中毒には要注意）、ガスと電気については、ガスの元栓や電気ブレーカーのような、サウナ利用者が室内から強制的に停止できる非常停止装置（キルスイッチ）を、防水・防湿・耐熱性能を備えた形で設置すること。これをぜひサウナ業者には検討してもらいたい。

個室サウナを利用する側としても、利用する前に店側に通報装置の使い方や避難経路を確認したり、サウナ室内に多めの水や緊急時用のホイッスル（耐熱素材）を持ち込んだりするといった自衛手段を講じることが必要だろう。もちろんアルコールで酩酊した状態でのサウナ利用はご法度だ。

それでも個室サウナを利用するのはちょっと怖い、という人にオススメするのが、自宅用のドーム型スライド式サウナだ。チクワを半分に切ったような半円形の筒の中に電気パネルヒーターが貼ってあるもので、一畳程度の大きさを確保して設置すれば、ドームの中で寝ているだけで驚くほどの汗が出る（フジカや神戸メディケアから発売中）。首を突き出すところをタオルでカバーするだけの設計なので、閉じ込められることはない。

起きてはならない事件が起きてしまった今回の事件。若いご夫婦の尊い命が奪われたことが悔やまれてならない。犠牲者の方に謹んで哀悼の意を捧げます。

北島 純

映画評論家。社会構想大学院大学教授。東京大学法学部卒業、九州大学大学院法務学府修了。駐日デンマーク王国大使館上席戦略担当官、社会情報大学院大学広報・情報研究科特任教授等を経て、現在、社会構想大学院大学社会構想研究科教授。日本広報学会理事、経済社会システム総合研究所（IESS）客員研究主幹、経営倫理実践研究センター（BERC）主任研究員等を兼務。専門はコンプライアンス、パブリックアフェアーズ、広報、情報戦略論。

