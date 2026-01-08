映像・舞台で数々の“美しい人物”を生み出してきた人物デザイナー・柘植伊佐夫氏（６５）がこのほど、デイリースポーツの取材に応じた。これまでＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」や「岸辺露伴は動かない」シリーズなど名だたる作品を担当。既成概念を超えた「美しい扮装」を生み出してきた背景にある「美しさ」の基準をすべて語った書籍「美人」（サンマーク出版）を５月に発売しており、書籍に込めた思いや「人物デザイン」という役割について語った。

最初から「人物デザイン」という職業があったわけではない。通常のドラマや映画の撮影現場には、衣装、髪形、メーク、小道具など各ジャンルの専門家がおり、それぞれの判断でデザインが決定される。細部で担当者が違うことは「非常に効率的だし合理的」だが、「１人の人物像や作品を作るとなると、１つの考え方で統一しないと、すごくバラバラなものになってしまう」という課題があった。

「専業化によるばらつき化」を解決するために、各ジャンルをまとめる役割が現場で求められていた。それが後の「人物デザイン監修」だ。この名称がついたのは２０１０年の大河ドラマ「龍馬伝」からだが、柘植氏は２００８年頃からその仕事を始めていた。

２００８年に公開された「ゲゲゲの鬼太郎」シリーズの実写版第２弾の映画「ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌」で、プロデューサーにまとめ役を頼まれたことがきっかけだった。同作は人間、妖怪のどちらも登場することから「扮装（ふんそう）の方向性をまとめるのがすごく難しい」と、現場は大変な環境だった。

「撮影をしていく上で、『どの部署が、誰々のどの部分をやるの？』と大混乱をきたすんですよ。『この妖怪のかつらを作るのは、和桂の担当なのか、洋桂の担当なのか』。それでもう担当が違う。『髪の色を決めるのは誰で、その色は誰が染めて』みたいな。細かくマネジメントされていないとできないんですけど、今までそれがなかったんです。前作はプロデューサーが『僕がすることなのかな』とやっていた」。

一筋縄ではいかないことは分かっていたが、「新しい機会だから面白いかな」と勇気を出してまとめ役を請け負った。特殊メーク、特殊造形、通常の衣装などあらゆるジャンルをまとめる中で、人との連携にも気を使い、「人物デザイン」を完走した。

「ゲゲゲ−」の撮影が一段落し、「（まとめ役は）この仕事で終わりだろう」と思っていたが、むしろ仕事の幅は広がっていった。当時、柘植氏は福山雅治のビューティーディレクターを務めており、福山から「龍馬伝」の撮影に「何かの形で入ってもらえませんか」と直接頼まれたことで同作の撮影に参加することとなった。

「（福山が演じる）龍馬は、作品に出てくる全体の人が底上げされて、初めてかっこよく見える。結果的に大河ドラマに登場する方の人物デザイン、全員をやることになったんです」と仕事が決まり、「人物デザイン監修」の肩書も新たにつくられた。

作品のコンセプトは大友啓史監督と相談して「すぐ隣にいる人」に決定した。テーマに反ってリアリティーを追求し、生まれたのが龍馬の首に提げられた「希（のぞみ）」と描かれた木札だ。

「これは龍馬の誕生時、彼の背中に馬のたてがみのような黒い毛が見えたという逸話をもとに考案したものです」。実際に子役の背中に毛をつけることは、必要のないリアリティーに感じてあえてしなかった。木札に意味を持たせ、麻ひもを馬のたてがみの「メタファー」にした。

この木札はドラマでは母にもらったという仮想の設定となった。脚本家の福田靖氏が木札を気に入り、現場からの“逆輸入”で「『（妻の）お龍がお札をもらうというようなエピソードを書こうかな』という流れになった」と作品の深みも引き出した。

このような「人物デザイン」の話は自身の書籍「美人」に込めた。「（書籍の）中で『美人』と『美しい人』の違いを書いて。（タイトルは）『美人』の方が、はっきりと人に分かる。例えば『美人』って言った時に、いろんな解釈が生まれると思うんです。好感を持つ人もいれば、疑問を持つ人もいるかもしれない。いろんな感情が湧くのがいいなと思いました」。

「解釈の幅がある」ことで読者に疑問や好奇心を持たせたいという。「（書籍の）入り口としてすごくいいんじゃないかな」。題名も奥行きのあるものを“デザイン”し、自信の一冊となった。

◇柘植伊佐夫（つげ・いさお） １９６０年１月２７日生まれ。映像・舞台で数々の「人物デザイン」を行う。これまでＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」「平清盛」「どうする家康」や「岸辺露伴は動かない」「精霊の守り人」シリーズ、米国アカデミー賞を受賞した「おくりびと」、日本アカデミー賞を受賞した「シン・ゴジラ」などを担当。映画「翔んで埼玉」では「宝塚風」の人物デザインで巧みな演出につなげた。