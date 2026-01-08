¾åÍç³³¤Ã¤×¤Á·Ý¿Í¤¬°úÂà¤ò²¬Â¼Î´»Ë¤ËÀë¸À¡ª¡©¡¡¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡ª¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤Ë²¬Â¼¤Ï¡¦¡¦¡¦
³³¤Ã¤×¤Á·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿ÞÕ¿È¤Î±ã²ñ·Ý¤òÈäÏª¡ª¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¤òÇú¾Ð¤µ¤»¡¢2¿Í¤«¤é¹â³Û¤ªÇ¯¶Ì¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¡¢³³¤Ã¤×¤Á·Ý¿Í¤Î1¿Í¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡Ä¡Ä!?
¡ÚTVer¡Û¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡Ê²æ¤¬»Ò¤¬¡Ë¥®¥ã¥óµã¤¤·¤¿¤é¡×¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼Î´»Ë¡¢Ç°´ê¤Î¡È¸÷¤ë»õ¡É¥²¥Ã¥È¤·ÁõÃå¤¹¤ë¤â¿´ÇÛ
³³¤Ã¤×¤Á·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¥Æ¥³¥ó¥Éー¶áÆ£¡Ê¥»¥ó¥êー¥º¡Ë¡¢¤Ê¤¤¤¹¥±¥ó¡Ê¥¤¥Á¥ª¥¯¡Ë¡¢¥Á¥§¥ó¡Ê¥«¥ó¥Õー¥«¥ó¥Õー¡Ë¤Î¤³¤È¡£3¿Í¤ÏÉáÃÊÊÌ¡¹¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¤´¤Ã¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿´ë²è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤´¤Ã¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î23Æü»þÅÀ¤Ç66ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¤ï¤º¤«1640¿Í¡£2025Ç¯Æâ¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬5000¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ã¯¤«1¿Í¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤¹¤ëÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤´¤Ã¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢¾åÈ¾⾝Íç¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Àー¥Ù¥ë¥È¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦ÊÑÂÖ¥Á¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Ç¡¢²¬Â¼¤È¤Ê¤ë¤ß¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Ï¤¸¤±⾶¤Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ò⼝¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢¡ÈÁ´ÎÏ¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥¥ã¥Ã¥Á·Ý¡É¤ËÄ©¤ó¤À¡£¤³¤Î·Ý¤Ï¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿¤éÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦´Å¤á¤Ê¥ëー¥ë¤À¡£
¸ý¤ò³«¤±¤Æ¶²¤ë¶²¤ëÅÅÆ°Ä´Íý´ï¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿£³¿Í¤Ï¡¢Àª¤¤¤è¤¯¤Ï¤¸¤±Èô¤Ö¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ËÂçÁû¤®¡ª¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ç®¡¹¤Î½ÐÍèÎ©¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ò´é¤ä¾åÈ¾¿È¤ËÍá¤Ó¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Ä¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¤´¤Ã¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë²¬Â¼¤È¤Ê¤ë¤ß¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¶áÉÕ¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤Ã¡ª¡×¡Ö¼è¤ì¼è¤ì¡ª º£¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡ÖÀË¤·¤¤¡¢¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È±þ±ç¡£¥¯¥ÓÍÎÏ¸õÊä¤Î¥Á¥§¥ó¤¬¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ò¸«»ö¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤È¤Ê¤ë¤ß¤Ï¶½Ê³¤Ç»×¤ï¤ºÇï¼ê¤·¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤´¤Ã¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤È¤·¤Æ2Ëü±ß¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
²¬Â¼¤È¤Ê¤ë¤ß¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«1¿Í¼¤á¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡ÖÃ¯¤ä¼¤á¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¤Ê¤¼¤«¡¢¤Ê¤¤¤¹¥±¥ó¤¬¡ÖËÍYouTube¼¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡ª¡¡²¬Â¼¤Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤â¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¾éÃÌ¤Ë¤â¤Ê¤¤¤¹¥±¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤â¼¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¡ÊºÇ¸å¤Ë¡Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤è¤Ê¤é¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Î¤Þ¤ÞÅú¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤Ë²¬Â¼¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤ä¡ª¡¡YouTube¤Ï¤¨¤¨¤±¤É¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤´¤Ã¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁ´ÎÏ¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥¥ã¥Ã¥Á·Ý¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê²á¤®¤ë±ã²ñ·Ý¥Í¥¿Ê¡ÂÞ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤´¤Ã¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¤ー¥È¥á¥â¥êー¥º¡¢¥¢¥¤¥é¥ÖÃÏµå¡¢À¸ÕªÇ¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÞÕ¿È¤Î²Î¥Í¥¿¡¢¥¢ー¥È¥Í¥¿¡¢»Â¿·¤Ê¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡É¤Ê¤É¤Ë¡¢²¬Â¼¤È¤Ê¤ë¤ß¤Ï¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
