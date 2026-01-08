ベネズエラ産の石油取引に関連して、アメリカ当局は制裁対象として追跡していたロシア船籍のタンカーを拿捕しました。

アメリカ欧州軍は7日、「X」への投稿で「アメリカの制裁に違反したタンカー『ベラ1号』を北大西洋上で拿捕した」と発表しました。

このタンカーは先月、石油を積み込むためにベネズエラに向かっていたところをアメリカが拿捕しようとしたものの、船は逃走。その後もアメリカが追跡を続けていました。

ホワイトハウスのレビット報道官は「ベネズエラの影の船団に属するタンカーで、制裁対象の石油を運んでいた。アメリカは決して容認しない」と強調しています。

アメリカメディアによりますと、このタンカーはもともと無国籍でしたが逃走中に船籍をロシアに変更していて、ロシアがアメリカの追跡からタンカーを護衛するため、海軍の潜水艦などを派遣したということです。

アメリカ当局はこの日、ベネズエラ沖で制裁対象の別のタンカーも1隻、拿捕したと明らかにしていて、ヘグセス国防長官はアメリカ軍が今後もベネズエラへの出入りを試みる制裁対象のタンカーの拿捕を続けると強調しています。