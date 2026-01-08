8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円安の5万1990円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては28.02円高。出来高は4615枚だった。



TOPIX先物期近は3511.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比0.16ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 51990 -20 4615

日経225mini 51985 -25 105298

TOPIX先物 3511.5 -2 10581

JPX日経400先物 31635 -20 785

グロース指数先物 682 -3 417

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

