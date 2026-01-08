　8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円安の5万1990円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては28.02円高。出来高は4615枚だった。

　TOPIX先物期近は3511.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比0.16ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51990　　　　　 -20　　　　4615
日経225mini 　　　　　　 51985　　　　　 -25　　　105298
TOPIX先物 　　　　　　　3511.5　　　　　　-2　　　 10581
JPX日経400先物　　　　　 31635　　　　　 -20　　　　 785
グロース指数先物　　　　　 682　　　　　　-3　　　　 417
東証REIT指数先物　　売買不成立

