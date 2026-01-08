「死体片付け」に「排泄」の処理…元傭兵が語る、ニュースが報じない「臭すぎる戦争」の正体【作者に聞く】
本作『日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし 戦時中の軍隊の真実編』は、漫画家のにしかわたく(@denguma4989)さんが、元傭兵・高部正樹さんへの徹底したインタビューをもとに、戦場の過酷な日常をリアルに描き出した実録作品だ。
■「死体片付け」から「体臭」まで。綺麗事ではない戦場のリアル
本編で描かれているのは、教科書やニュースが語ることのない、泥臭く生々しい「現場」の真実。兵士たちが数日間風呂に入れないゆえの強烈な体臭、放置された死体の片付け、そして生き延びるための執念など――。
■平和な国で「戦争は他人事」と割り切れなくなる恐怖
多くの日本人にとって戦争は遠い国の出来事になりがちだ。しかし、目の前で淡々と戦場の記憶を語る高部さんの存在は、その物理的距離を無効化してしまう。
にしかわさんが本作で最も印象に残っていると語るのは、ラインナップの多くを占めた「臭い」にまつわるエピソードだ。「腐臭」や「体臭」、そして避けられない排泄の問題。人間がただの「生き物」である以上、戦争には常に生物的な臭いがつきまとう。その「生物としての生々しさ」を逃げずに描いた点にこそ、本作の唯一無二の価値がある。
■メディアが伝えない「戦場の日常」を識るということ
元傭兵の体験談は、私たちが決して経験することのない、想像を絶する世界だ。しかし、今この瞬間も、地球のどこかではその「臭い」を嗅ぎながら生きている人々がいる。
「戦争について詳しく知りたい」「メディアの報道に物足りなさを感じる」という読者にとって、本作はこれ以上ない視点を与えてくれるだろう。にしかわさんは今後、自身の趣味である映画をテーマにした作品にも意欲を見せている。
取材協力：にしかわたく(@denguma4989)
