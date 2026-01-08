バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が7日、大会3日目を迎え、男子は2回戦12試合が行われました。

前回大会でともにベスト8入りを果たした川内商工(鹿児島)と近江(滋賀)が2回戦で激突。互いに譲らず終始拮抗した展開となりますが、川内商工が制し、2-1(25-23、22-25、25-20)で勝利を収め、3回戦進出を決めました。

2022年の第74回大会で優勝した日本航空(山梨)は、佐賀学園(佐賀)に2セット連取(25-19、25-21)で勝利し、2年ぶりの3回戦進出を果たしました。

初出場の関根学園(新潟)は東海大相模(神奈川)と対戦。第1セットを25-21で先取したものの、第2、3セット(23-25、24-26)で競り負け2回戦敗退となりました。

また国民スポーツ大会2025で全国3位となった雄物川(秋田)は、安来(島根)に対し終始圧倒。2セット連取(25-16、25-17)で3回戦へと駒を進めました。

▽7日、2回戦結果川内商工(鹿児島) 2-1 近江(滋賀)福井工大福井(福井)2-0 岡山東商(岡山)日本航空(山梨) 2-0 佐賀学園(佐賀)都城工(宮崎)2-0 松本国際(長野)東山(京都) 2-0 東北(宮城)福岡大附大濠(福岡) 2-0 小松大谷(石川)東洋(東京) 2-0 東海大札幌(北海道)土浦日大(茨城) 2-1 高岡第一(富山)東海大相模(神奈川) 2-1 関根学園(新潟)雄物川(秋田) 2-0 安来(島根)清風(大阪) 2-0 春日部共栄(埼玉)崇徳(広島) 2-1 市立船橋(千葉)