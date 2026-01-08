【春高バレー男子】ベスト16出そろう 強豪・雄物川はストレート勝ち 日本航空は2年ぶり3回戦へ 初出場の関根学園は敗退
バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が7日、大会3日目を迎え、男子は2回戦12試合が行われました。
前回大会でともにベスト8入りを果たした川内商工(鹿児島)と近江(滋賀)が2回戦で激突。互いに譲らず終始拮抗した展開となりますが、川内商工が制し、2-1(25-23、22-25、25-20)で勝利を収め、3回戦進出を決めました。
2022年の第74回大会で優勝した日本航空(山梨)は、佐賀学園(佐賀)に2セット連取(25-19、25-21)で勝利し、2年ぶりの3回戦進出を果たしました。
初出場の関根学園(新潟)は東海大相模(神奈川)と対戦。第1セットを25-21で先取したものの、第2、3セット(23-25、24-26)で競り負け2回戦敗退となりました。
また国民スポーツ大会2025で全国3位となった雄物川(秋田)は、安来(島根)に対し終始圧倒。2セット連取(25-16、25-17)で3回戦へと駒を進めました。▽7日、2回戦結果
川内商工(鹿児島) 2-1 近江(滋賀)
福井工大福井(福井)2-0 岡山東商(岡山)
日本航空(山梨) 2-0 佐賀学園(佐賀)
都城工(宮崎)2-0 松本国際(長野)
東山(京都) 2-0 東北(宮城)
福岡大附大濠(福岡) 2-0 小松大谷(石川)
東洋(東京) 2-0 東海大札幌(北海道)
土浦日大(茨城) 2-1 高岡第一(富山)
東海大相模(神奈川) 2-1 関根学園(新潟)
雄物川(秋田) 2-0 安来(島根)
清風(大阪) 2-0 春日部共栄(埼玉)
崇徳(広島) 2-1 市立船橋(千葉)