「有力馬次走報」(７日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆サウジアラビアで行われるサウジＣデー（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）について栗東勢の動向。

▽受諾

サウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）＝トウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大）

リヤドダートスプリント・Ｇ２（ダート１２００メートル）＝シンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀）、ヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村）、アメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作）

１３５１ターフスプリント・Ｇ２（芝１３５１メートル）＝パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口）

レッドシーターフＨ・Ｇ２（芝３０００メートル）＝エキサイトバイオ（牡４歳、栗東・今野）

ネオムターフＣ・Ｇ１（芝２１００メートル）＝シンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作）

サウジＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）＝フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）

▽鞍上 パンジャタワーはＣ・デムーロとの新コンビで１３５１ターフスプリントに出走。「オーナーの意向でＣ・デムーロ騎手に乗ってもらうことになりました。できればレース当週、追い切りに乗ってもらえればと思っています」と橋口師。

◆昨年の凱旋門賞１６着後は休養していたアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博）は、予定していた日経新春杯を軽い外傷で回避。ネオムターフＣ（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、芝２１００メートル）に予定をスライドする。鞍上は岩田望。

◆昨年１１月２２日の京都３Ｒで落馬、左肩、左手首、左足親指を骨折した浜中俊騎手（３７）＝栗東・フリー＝が７日、栗東トレセンで調教騎乗を再開した。「６日に医師の許可が下りたので、きょう２頭に乗りました。特に問題なかったし、来週の京都で復帰します」と話した。また、同日の福島１０Ｒのパドックで落馬して、戦列を離れていた角田大和騎手（２４）＝栗東・角田＝は今週から復帰することが決まった。

◆ターコイズＳを制したドロップオブライト（牝７歳、福永）は阪急杯（２月２１日・阪神、芝１４００メートル）へ。

◆サンライズＳを勝ち、ＯＰ入りしたウインアイオライト（牝６歳、美浦・矢嶋）はシルクロードＳ（２月１日・京都、芝１２００メートル）へ。

◆京都金杯１０着のマサノカナリア（牝５歳、栗東・藤野）は阪急杯へ。僚馬で中山金杯７着のリフレーミング（牡８歳）は引退し、種牡馬入りする予定。