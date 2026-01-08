「ＰＯＧ３歳馬特選情報」(７日)

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉ホープフルＳ３着のアスクエジンバラ（牡、福永）はスプリングＳ（３月１５日・中山、芝１８００メートル）をステップに、皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）の青写真を描く。僚馬で１０月の東京で未勝利戦を勝ったダノンセフィーロ（牡）は共同通信杯（２月１５日・東京、芝１８００メートル）か、ゆりかもめ賞（２月８日・東京、芝２４００メートル）へ。同じく僚馬で１０月の東京で未勝利戦を勝ったミッキーマーメイド（牝）はセントポーリア賞（２月１日・東京、芝１８００メートル）へ。

ホープフルＳを回避したラヴェニュー（牡、友道）は共同通信杯を目標に調整する。

クリスマスローズＳで２勝目を挙げたコラルリーフ（牝、佐藤悠）はマーガレットＳ（２月２８日・阪神、芝１２００メートル）か、フィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）を視野に入れる。１１月の東京で新馬勝ちした僚馬のコレオシークエンス（牡）はきさらぎ賞（２月８日・京都、芝１８００メートル）へ。

万両賞２着のメイクワンズデイ（牡、宮地）はファルコンＳ（３月２１日・中京、芝１４００メートル）へ向かう。先週の京都で１勝クラスを制したジュウリョクピエロ（牝）は、忘れな草賞（４月１２日・阪神、牝芝２０００メートル）へ向かう。

〈美浦〉カトレアＳを制したサトノボヤージュ（牡、田中博）は、引き続き戸崎圭とのコンビでサウジダービー（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、ダート１６００メートル）に向かう。４日の中山未勝利戦で、２着に１秒９差の大差をつけて勝ち上がった僚馬フィンガー（牡）は、ブルーバードＣ（２１日・船橋、ダート１８００メートル）に参戦。「ＵＡＥダービー（３月２８日・メイダン、ダート１９００メートル）にも登録はします」と田中博師。

１２月２１日の中山で初勝利を挙げたロンギングセリーヌ（牝、竹内）は、引き続き横山和とのコンビで菜の花賞（１７日・中山、牝芝１６００メートル）へ。