¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçÈªÂç²ð»á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È15¡¡MVP¤Ï¶Í°þ³Ø±à¤ÎHOÆ²±ò¾°¸ç¼ç¾
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ·è¾¡¡¡¶Í°þ³Ø±à36¡½15µþÅÔÀ®¾Ï¡Ê2026Ç¯1·î7Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»69¥È¥é¥¤¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÈªÂç²ð»á¡Ê50¡Ë¤¬º£Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È15¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£MVP¤Ï¶Í°þ³Ø±à¤ÎHOÆ²±ò¾°¸ç¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡£±¦¸ªÉé½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é3Ï¢ÇÆ¤ØÆ³¤¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¶Í°þ³Ø±à¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¥²¡¼¥à±¿¤Ó¤ò´Ó¤¤¤¿¡£Áá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤Æ¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£60Ê¬´Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¹Í¤¨¡¢¤É¤³¤Ç¥®¥¢¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Áª¼êÁ´°÷¤¬¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MVP¤Ï½à·è¾¡¤ÎÂçºå¶Í°þÀï¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é3Ï¢ÇÆ¤ØÆ³¤¤¤¿HOÆ²±ò¼ç¾¡£·è¾¡¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£Âç²ñ6¥È¥é¥¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤»ñ¼Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿µþÅÔÀ®¾Ï¤À¤¬¡¢°ìÈ¯¤Ç¥È¥é¥¤¤ò¼è¤êÀÚ¤ëÎÏ¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò±é½Ð¤·¤¿SO²¬¸µ¤Ï¼þ¤ê¤òÀ¸¤«¤¹¥×¥ì¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£È½ÃÇÎÏ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ç½ÎÏ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½WTB¡Ë
¡¡¡ãÂçÈªÂç²ð¥»¥ì¥¯¥È¡¡¥Ù¥¹¥È15¡ä
¡¡P¡¡R¡¡ÉÍÅÄ¡¡æÆÂç¡Ê¾¾»³À»ÎÍ¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡H¡¡O¡¡Æ²±ò¡¡¾°¸ç¡Ê¶Í°þ³Ø±à¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡P¡¡R¡¡´î¡¡¡¡±Í¿Í¡Ê¶Í°þ³Ø±à¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡L¡¡O¡¡¹õ¿Ü¡¡¡¡¾À¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡L¡¡O¡¡Çñ¡¡¡¡À²Íý¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡F¡¡L¡¡¾®ÅÄÉôÍ´ÂÀ¡Ê¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡F¡¡L¡¡ÆîÀî¡¡Í´¼ù¡ÊµþÅÔÀ®¾Ï¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡No¡¦8¡¡¥í¥±¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Í¥ª¥ë¡ÊÌÜ¹õ³Ø±¡¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡S¡¡H¡¡¹ÓÌÚ¡¡¾©ÍÛ¡ÊÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡S¡¡O¡¡²¬¸µ¡¡Áï»Ö¡ÊµþÅÔÀ®¾Ï¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡WTB¡¡¹âÍü¡¡ÂÀ¸ã¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡CTB¡¡Ê¡ÅÄ¹±½¨Æ»¡Ê¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡CTB¡¡Åì¡¡¡¡Í¤ÂÀ¡ÊÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡WTB¡¡Ê¿Èø¡¡Î¶ÂÀ¡ÊÅìÊ¡²¬¡Ê3¡Ë¡Ë
¡¡F¡¡B¡¡µÈÀî¡¡ÂçØ¹¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ê2¡Ë¡Ë