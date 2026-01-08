俳優の新納慎也（50）が日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（11日スタート、日曜後10・30）への意気込みを語った。

今作は拘置所を舞台に、主演の篠原涼子演じる刑務官が殺人犯（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇が始まる物語。拘置所には、やる気と責任感に満ちた者、権力闘争に明け暮れる者、内心を隠したまま職務に取り組む者など多くの刑務官が勤務している。

新納は、歯向かう者には容赦をしない実質的な権力者である処遇部長（宇梶剛士）の腰巾着でコンプライアンス無視のパワハラ気質な刑務官を演じる。役どころは「THE 中間管理職！」と表現し、「実は多くの働く人はこの様な存在になった経験があるのではないでしょうか？」と視聴者に共感も求めた。「腰巾着と書かれていますが、小柳（処遇部長）とこずえ（主人公）の間でその両者の立場の意見が分かれてしまって揺れ動く行間を繊細に表現できたらうれしいなと思います」と誓った。

その腰巾着先の処遇部長を演じる宇梶剛士（63）は役柄を「黒光りする“野望”というものに魅せられてしまった人」と捉える。そして「そういう者は、人と人との間に通うあたたかなもの、柔らかなものを、どういう表情で見つめるのか？そんなことを意識して演じたいと思っております」と意気込んだ。