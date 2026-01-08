¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬º£Ç¯¤Î£Í£Ö£Ð¤òàºÇÂ®Í½ÁÛá¡¡ËÜÌ¿¤Ï¡Ä¡©¡Ö¿·¿Í¾Þ¤ÈÆ±»þ¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê£µ£´¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ËÂç¶½Ê³¤ÎÍÅÄ¤Ï¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤Î¥×¥í¥ì¥¹È¸¡Ú¥ª¥Þ¥¨ÍÅÄ¤À¤í¡ª¡ª¡Û¡×¤ÇÊ¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÎÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¡Ê£µ£°¡Ë¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÂçÍ½ÁÛ¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤ò£Í£Ö£Ð¸õÊä¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡ÍÅÄ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££±£¹£¸£°Ç¯Âå¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤¬£±ÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢É¬¤ºÅì¥¹¥Ý¤µ¤ó¤òÇã¤Ã¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤¯¤é¤¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËèÇ¯Ã¯¤¬¾Þ¤ò¼è¤ë¤Î¤«Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤±ÇÁü¤Ç¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£ËÍ¤º¤Ã¤ÈÆ°²è¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤¿¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡Ê£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò»Ï¤á¤Æ¡Ë¼¡¤Î£²·î¤Ç¤â¤¦£´Ç¯¡£¤ä¤Ã¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì´¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£
¡¡ÍÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÎÎò»Ë¤ò¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï½÷»Ò¤¬¤È¤¦¤È¤¦£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤ë¤È¤«¡¢¸µÆü¤Î»î¹ç¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤²ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿Îò»ËÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡º£²ó¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤óÍÅÄ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£²ñ¾ì¤ÎÃ¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶»¥¢¥Ä¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢ÀµÄ¾¡£
¡¡¡½¡½¥Ù¥¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÆüËÜ°ìÁá¤¤£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞÍ½ÁÛ¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡ÍÅÄ¡¡¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ç¤·¤ç¡£º£²ó¤Ï¾åÃ«¡Êº»Ìï¡ËÁª¼ê¤¬½÷»Ò¡Ê¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Ë¤È£Í£Ö£Ð¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤òÎ¾Êý¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ê¥¦¥ë¥Õ¤¬¡Ë¿·¿Í¾Þ¤È£Í£Ö£Ð¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¸«¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï
¡¡ÍÅÄ¡¡´°àú¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¢¤½¤³¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¸å¤Ë¥±¥¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤½¤³¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤È¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡Áá¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡ÊÆþ¾ì¤Ç¡ËÆ»Ãå¤òÃ¦¤¤¤À½Ö´Ö¡¢¿Ì¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÍÅÄ¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ê¿´¤ò¡Ë¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤¢¤ì¤³¤½²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸«¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡º£²ó¤È¤¦¤È¤¦£±¡¦£´¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿Í¿ô¤Ï¿Ì¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÆÃ¤Ë£Å£Ö£É£Ì¡½¥¦¥ë¥Õ¤Ï²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÂÐÀïÁê¼ê¤Î£Å£Ö£É£Ì¤ÎÉ¾²Á¤Ï
¡¡ÍÅÄ¡¡°¤¤¤³¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¸À¤¦¤Î¤â¥¢¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£·ë²ÌÅª¤Ë´°Á´¤Ë¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡££Å£Ö£É£ÌµÚ¤Ó¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤Ê¤È¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¡£Ê¢Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¢Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£Ö£Ó¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤Ï¤É¤¦¸«¤¿
¡¡ÍÅÄ¡¡º£¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¡¼¥¹¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Å·Î¶¡Ê¸»°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤â¥ª¥«¥À¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡¡
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¥ª¥«¥À¤µ¤ó¤Î²ðºø¤Î»ÅÊý¤¬¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈºÇ¸åÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡£
¡¡ÍÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¢¤Î¿Í¡¢Âç¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¤·¤«¤âºÇ¸å¤â¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡¡ÍÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥¹¥Ã¤Èµ¢¤ë¤«¤é¤Í¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤ÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡ËÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¡Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ë¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Þ¤¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¤â¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¾Þ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä
¡¡ÍÅÄ¡¡¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ËÍ¤é¤Î¼þ¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤È¤«¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏÍí¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¿·¤·¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤À¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î³èÌö¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡¡ÍÅÄ¡¡¤¨¤Ã¡ª¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ¤Ë¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡©
¡¡¡½¡½ÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤ÆÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤¼¤Ò
¡¡ÍÅÄ¡¡¥¢¥Ï¥Ï¡ª¡¡³Î¤«¤ËÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡¢ËÍ¤â¤Í¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡ÀèÇÚ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£