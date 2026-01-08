「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)

大きなチャンスが巡ってきた。デビュー２年目の上里直汰騎手（１８）＝美浦・加藤士＝が、ハーディジェナー（牝３歳、美浦・西田）でフェアリーＳに挑む。現在は１勝馬同士の抽選対象だが、無事に突破すれば待望の重賞初騎乗となる。「マジで心から祈ってます。西田先生からも『入ったらいいな！』と言われています。乗れたらいい経験になると思うし、いい馬を任せてもらえてうれしいです」。素直な言葉とともに、表情も自然と緩んだ。

氷点下まで冷え込む早朝の美浦で「沖縄の人にこの寒さはキツいっス（笑）」と手を震わせながらも、年越しは１泊２日で地元へ里帰り。「滞在時間は２２時間だけでした」と終始明るい笑顔を見せていた。

デビュー２戦ともコンビを組んだ相棒については「センスがいいし、競馬もすごく乗りやすい。折り合いもつくし、めちゃくちゃいい子」と高く評価する。初戦は４着に敗れたが、「周りを気にするところがあった。でも２戦目は手の内に入って、人の指示を聞くようになってくれました。本当にセンスがあるし、能力もあると思います」と手応えを深めている。

ルーキーイヤーの昨年は１０勝をマーク。ただ、北海道での落馬事故により、鎖骨や肋骨を折って戦線を離れる時期もあった。「去年はけがもあって、いろんな人に迷惑をかけてしまいました。今年はまず安全に、けがをしないこと。そして一つでも多く勝てるように頑張りたい。目標は３０勝です！」。力強い言葉に、飛躍への決意がにじむ。数だけでなく、大舞台でもその存在感を示したい１年になる。（デイリースポーツ・刀根善郎）