¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Û»³ÅÄË®»Ò¡¡¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ë´üÂÔ¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÅÄË®»Ò¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¼ø¾Þ¼°¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¼°½ÐÀÊ¤Ï£¶²óÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Î¥¢¤ÎÀ¶µÜ¤òÉ½¾´¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡ÖÇ¯¤Î½é¤á¤Ë£±Ç¯´Ö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¢º£Ç¯´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£Æü¤Î¼°¤ÏËÜÅö¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¸½Ìò½¤Î¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤³ÆÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£²£¶Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¤È¤âµì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿£²£¶Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£Í£Ö£Ð¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾åÃ«¤Ë¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬½é¤á¤Æ£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£ÆÃÊÌÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ë¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍÅÄ·¯¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤¤¤ÞÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤À¡£¡Ö¤¤¤¤Àï¤¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂÀ¤â¤â¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÂÀ¤â¤â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂÎ¤Ï½À¤é¤«¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£