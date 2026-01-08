「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)

２６年最初の３歳重賞。桜花賞＆オークスの大舞台をにらんで、未知の可能性を秘めた牝馬たちがタイトル奪取を目指す。１戦１勝のノーザンタイタンは７日、美浦Ｗでの併せ馬で順調な仕上がりぶりをアピール。半兄ブエナオンダが京都金杯を制したばかりで、兄に続いて重賞制覇を狙う。

試金石の一戦を前に状態も上昇気配だ。１０月の新馬戦を好位から押し切ったノーザンタイタンは美浦Ｗで併せ馬。僚馬のファルコンミノル（６歳１勝クラス）を２馬身追走し、ピッタリと折り合って直線はスムーズに内から馬体を並べて馬なりのまま加速する。古馬を相手に抜群の手応えのまま併入して６Ｆ８６秒０−３８秒６−１１秒９の時計を出した。見届けた中舘師は「牝馬なので今週は調整程度の内容で。しっかりやった１週前がいい動きでしたから。後は抽選突破ですね」と納得の表情だ。

２つ年上の兄ブエナオンダが４日の京都金杯を快勝。トレーナーは「だんだんと動けるようになっているかな。兄は金杯を勝ったし、この馬もマイラーかなと思うけど、体形的に距離はもう少し持ちそうな雰囲気もある。これからの馬なので、ガツガツと使わないで行きたい」と先々を見据えている様子。それでも「体に緩さはあるけど、少しずつ良くなってきている」と素質の高さには確かな手応えをつかんでいるのは間違いない。

デビュー戦は２、３番手の好位からそつなく押し切った優等生。トレーナーは「素直で操縦性が良いから、どこからでも行ける。馬の間も抜けてくるしね。コントロールがしやすく、競馬も上手。今回はトリッキーなコースでギアチェンジをしてくれないといけないけど、対応できると思います」とセールスポイントをアピールする。兄に続いて重賞Ｖなるか注目だ。